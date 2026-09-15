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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2UB Nano купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2UB Nano

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Интерфейс подключения
USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
1 100 руб.  2 220 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627422
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2UB Nano
1 100 руб. -50%
2 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
класс Wi-Fi - AC600
Макс. скорость беспроводного соединения
633 Мбит/с
Стандарт беспроводной связи
4 (802.11n), 5 (802.11ac)
Интерфейс подключения
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
40

Описание товара Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2UB Nano

Сверхкомпактный двухдиапазонный USB?адаптер с поддержкой Wi?Fi AC600 и Bluetooth 4.2.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2UB Nano




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
класс Wi-Fi - AC600
Макс. скорость беспроводного соединения
633 Мбит/с
Стандарт беспроводной связи
4 (802.11n), 5 (802.11ac)
Интерфейс подключения
USB
Страна производитель
Китай
Описание
Сверхкомпактный двухдиапазонный USB?адаптер с поддержкой Wi?Fi AC600 и Bluetooth 4.2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2UB Nano - по цене 1100 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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