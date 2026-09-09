Сетевой адаптер Ethernet Gembird NIC-U3
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сетевой адаптер Ethernet Gembird NIC-U3
Внешняя сетевая карта Gembird NIC-U3 с USB 3.0 позволяет использовать быстрое Ethernet-подключение на компьютере или ноутбуке, не имеющем встроенного интерфейса. Она поддерживает Ethernet 10/100/1000 Мбит/с и имеет автопереключение между полудуплексным и полным дуплексным режимами, оптимизируя скорость передачи данных в зависимости от условий работы. Устройство имеет компактный размер. Оно поддерживает технологию Plug-and-Play и не требует дополнительных драйверов для работы за счет стандарта USB HID. Совместимость Gembird NIC-U3 с операционными системами Windows и Mac OS X, а также подсоединение по интерфейсу USB 3.0 делает ее оптимальным выбором для тех, кто ищет быстрое и надежное подключение к сети Ethernet на своем компьютере или ноутбуке.
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