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Сетевой адаптер UGREEN USB 2.0, 10/100 Мбит/с, цвет черный (20254) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой адаптер UGREEN USB 2.0, 10/100 Мбит/с, цвет черный (20254)

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Сетевой адаптер UGREEN USB 2.0, 10/100 Мбит/с, цвет черный (20254) - фото 1
Сетевой адаптер UGREEN USB 2.0, 10/100 Мбит/с, цвет черный (20254) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип устройства
сетевой адаптер
Скорость подключения
100 Мбит/с
  • Сетевой адаптер UGREEN USB 2.0, 10/100 Мбит/с, цвет черный (20254) - фото 1
  • Сетевой адаптер UGREEN USB 2.0, 10/100 Мбит/с, цвет черный (20254) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650941
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип устройства
сетевой адаптер
Скорость подключения
100 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
95

Описание товара Сетевой адаптер UGREEN USB 2.0, 10/100 Мбит/с, цвет черный (20254)

По сравнению с WiFi-соединением, сетевой адаптер UGREEN может обеспечить более быструю и надежную проводную сеть. Больше никаких неудобств от долгих загрузок и потери сигнала в играх, просмотре HD-видео или онлайн-встрече. Сетевой адаптер UGREEN USB-С может передавать данные со скоростью до 100 Мбит/с, в полной мере использовать производительность вашей сети и обеспечить стабильную скорость сети для онлайн-игр, собраний, занятий, серфинга в Интернете, онлайн-трансляции HD-видео, загрузки, скачивания и многого другого. Легкая, компактная конструкция делает этот адаптер портативным и удобным для переноски. Вы можете легко взять его с собой в портфель или карман, что очень удобно для делового человека. Сетевой USB-адаптер UGREEN Ethernet совместим с Nintendo Switch, Wii, Wii U, настольными ПК, ноутбуками, телевизионными приставками и другими устройствами USB-C. Установка драйверов для Windows 11/10/8.1/8, macOS и Chrome OS не требуется. Установка драйвера потребуется для ОС Windows XP/7/Vista и Linux, который вы можете легко установить с помощью наших инструкций.

Отзывы о товаре Сетевой адаптер UGREEN USB 2.0, 10/100 Мбит/с, цвет черный (20254)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип устройства
сетевой адаптер
Скорость подключения
100 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
По сравнению с WiFi-соединением, сетевой адаптер UGREEN может обеспечить более быструю и надежную проводную сеть. Больше никаких неудобств от долгих загрузок и потери сигнала в играх, просмотре HD-видео или онлайн-встрече. Сетевой адаптер UGREEN USB-С может передавать данные со скоростью до 100 Мбит/с, в полной мере использовать производительность вашей сети и обеспечить стабильную скорость сети для онлайн-игр, собраний, занятий, серфинга в Интернете, онлайн-трансляции HD-видео, загрузки, скачивания и многого другого. Легкая, компактная конструкция делает этот адаптер портативным и удобным для переноски. Вы можете легко взять его с собой в портфель или карман, что очень удобно для делового человека. Сетевой USB-адаптер UGREEN Ethernet совместим с Nintendo Switch, Wii, Wii U, настольными ПК, ноутбуками, телевизионными приставками и другими устройствами USB-C. Установка драйверов для Windows 11/10/8.1/8, macOS и Chrome OS не требуется. Установка драйвера потребуется для ОС Windows XP/7/Vista и Linux, который вы можете легко установить с помощью наших инструкций.
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Доставка
Отзывы


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