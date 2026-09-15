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Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000

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Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 1
Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 2
Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 3
Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 4
Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 5
Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 6
Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 7
Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 8
Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 9
Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 10
Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 11
Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 12
Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 13
Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 14
Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 15
Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 16
Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Интерфейс подключения
USB
  • Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 1
  • Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 2
  • Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 3
  • Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 4
  • Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 5
  • Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 6
  • Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 7
  • Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 8
  • Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 9
  • Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 10
  • Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 11
  • Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 12
  • Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 13
  • Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 14
  • Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 15
  • Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 16
  • Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675609
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Сетевой адаптер
Дополнительно
стандарт передачи данных Gigabit Ethernet
Макс. скорость беспроводного соединения
1000 Мб/с
Интерфейс подключения
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х8х2
Вес, г.
100

Описание товара Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000

Сетевой адаптер позволяет подключить портативный или настольный компьютер к проводной сети интернет и обеспечивает увеличенную скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к сети, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн.

Отзывы о товаре Сетевой адаптер Digma Gigabit Ethernet D-USB3-LAN1000




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Сетевой адаптер
Дополнительно
стандарт передачи данных Gigabit Ethernet
Макс. скорость беспроводного соединения
1000 Мб/с
Интерфейс подключения
USB
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой адаптер позволяет подключить портативный или настольный компьютер к проводной сети интернет и обеспечивает увеличенную скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к сети, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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