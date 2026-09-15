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WiFi адаптер TP-Link TL-WN781ND (PCIe, N150) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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WiFi адаптер TP-Link TL-WN781ND (PCIe, N150)

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WiFi адаптер TP-Link TL-WN781ND (PCIe, N150) - фото 1
WiFi адаптер TP-Link TL-WN781ND (PCIe, N150) - фото 2
WiFi адаптер TP-Link TL-WN781ND (PCIe, N150) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • WiFi адаптер TP-Link TL-WN781ND (PCIe, N150) - фото 1
  • WiFi адаптер TP-Link TL-WN781ND (PCIe, N150) - фото 2
  • WiFi адаптер TP-Link TL-WN781ND (PCIe, N150) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 532917
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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WiFi адаптер TP-Link TL-WN781ND (PCIe, N150)
950 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Адаптер
Дополнительно
коэффициент усиления внешней антенны: 2 dBi, поддержка MIM
Защита информации
шифрование WPA/WPA2
Макс. скорость беспроводного соединения
150 Мбит/с
Мощность передатчика
18 дБм
Стандарт беспроводной связи
a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х4
Вес, г.
160

Описание товара WiFi адаптер TP-Link TL-WN781ND (PCIe, N150)

Сетевой адаптер TL-WN781ND предназначен для обеспечения беспроводного соединения от сервера или магистрального сервера через сеть коммутаторов к настольному компьютеру с разъемом PCI Express. Беспроводной сетевой адаптер серии N на базе шины PCI Express (x1) характеризуется более широкой совместимостью и подходит к любому стандартному слоту PCI Express, x1, x2, x8, или x16. По сравнению с обычными сетевыми картами на базе шины PCI, сетевой адаптер TL-WN781ND обладает большей пропускной способностью канала, более надежен и функционален. Вы можете пользоваться более быстрым и надежным соединением, идеальным для загрузок файлов, IP-телефонии и потокового видео.

Отзывы о товаре WiFi адаптер TP-Link TL-WN781ND (PCIe, N150)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Адаптер
Дополнительно
коэффициент усиления внешней антенны: 2 dBi, поддержка MIM
Защита информации
шифрование WPA/WPA2
Макс. скорость беспроводного соединения
150 Мбит/с
Мощность передатчика
18 дБм
Стандарт беспроводной связи
a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
1
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой адаптер TL-WN781ND предназначен для обеспечения беспроводного соединения от сервера или магистрального сервера через сеть коммутаторов к настольному компьютеру с разъемом PCI Express. Беспроводной сетевой адаптер серии N на базе шины PCI Express (x1) характеризуется более широкой совместимостью и подходит к любому стандартному слоту PCI Express, x1, x2, x8, или x16. По сравнению с обычными сетевыми картами на базе шины PCI, сетевой адаптер TL-WN781ND обладает большей пропускной способностью канала, более надежен и функционален. Вы можете пользоваться более быстрым и надежным соединением, идеальным для загрузок файлов, IP-телефонии и потокового видео.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить WiFi адаптер TP-Link TL-WN781ND (PCIe, N150) - по цене 950 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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