Сетевая карта TP-Link TG-3468
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 249569
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х14х3
Вес, г.
130
Описание товара Сетевая карта TP-Link TG-3468
Сетевая карта TP-Link TG-3468
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Сетевая карта TP-Link TG-3468
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер ! Честный гигабит, Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая карта шустрая покупалась взамен встроенной драйвера установились автоматически с диска устанавливать не пришлось
Достоинства:
Комментарий:
не подошла к материнской плате
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, подключилась сразу без танцев с бубном)
Достоинства:
Комментарий:
Адаптер как адаптер :) В интернете пишут, что именнно данная модель (TG-3468) имеет хороший запас по надежности, о чем я лично судить не возьмусь. Вот что мне понятно, так это с чего вдруг в описании появились строчки о вайфай? В данной модели его нет и быть не может. Работает она на базе стандартного контроллера реалтек (RTL8168H), на карте 1 диод состояния, а не 3, как в описании. Мне пришла TG-3468 v4.0, в ней была еще и низкопрофильная планка. Мне без надобности, но думаю, что кому-то это может быть важно. Драйвера не ставил, система установила их автоматически (Windods 10).
Достоинства:
Комментарий:
все нормально товар соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Завелась с пол-пинка-отлично работает! Десятка сама нашла нужный драйвер- теперь 1 Гбит на борту!
Достоинства:
Комментарий:
все работает без нареканий покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Вчера поставил, хорошо работает .
Достоинства:
Комментарий:
Сетевая карта работает. Изначально приобретал для подклбчения ПК функции Wake-on-Lan, но был не готов менять динамический ip на статический.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Карты соответствуют описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Ну что сказать, заявленным характеристикам соответствует, но вид у нее немного другой, не такой как на фото
Достоинства:
Комментарий:
На вин 10 завелась с пол-оборота, драйвера встали автоматом. Заявленная скорость провайдера 300 мб/с, я в восторге. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
подошла без проблем,работает.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая сетевая карта. Без сюрпризов
Достоинства:
Комментарий:
При включении установила драйверы автоматически. Все заработало с максимальной для моего тарифа скоростью.
Достоинства:
Комментарий:
Сетевая карта, работает. Помню не выдавала сразу 200 Мбит/с. Расстроился. Звонил в службу поддержки. Серийник не нашил в базе. Проблема оказалась в некачественном кабеле от роутера.
Достоинства:
Комментарий:
на моей gigabyte b550 стала отваливаться сеть, что только не перепробовал, а в итоге решил дедовским способом – купил эту. всем доволен, особенно доставкой за 2 часа
Достоинства:
Комментарий:
Работает. В принципе это всё, что от нее требуется в древнем системнике )
Достоинства:
Комментарий:
установился без проблем, работает нормально
Достоинства:
Комментарий:
все отлично работает рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Подошла, заработала из коробки)
Достоинства:
Комментарий:
стандартная сетевая плата, всё работает исправно
Достоинства:
Комментарий:
Поставил,работает.Характеристикам соответствует.Хорошая цена.Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
установил и забыл. работает штатно, как и положено
Достоинства:
Комментарий:
Обычная карта. Установил работает.
Достоинства:
Комментарий:
Win 11, определилась сразу, даже без установки родных драйверов
Достоинства:
Комментарий:
полная комплектация, лучшая карта за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Карта отличная, только что установил, работает. 4 звёзды потому что в комплекте нет болтика для фиксации карты на корпусе ПК. А так посмотрим, как будет служить. к покупке советую, дешевле чем в ДНС.
Сетевая карта TP-Link TG-3468 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевая карта TP-Link TG-3468
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер ! Честный гигабит, Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая карта шустрая покупалась взамен встроенной драйвера установились автоматически с диска устанавливать не пришлось
Достоинства:
Комментарий:
не подошла к материнской плате
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, подключилась сразу без танцев с бубном)
Достоинства:
Комментарий:
Адаптер как адаптер :) В интернете пишут, что именнно данная модель (TG-3468) имеет хороший запас по надежности, о чем я лично судить не возьмусь. Вот что мне понятно, так это с чего вдруг в описании появились строчки о вайфай? В данной модели его нет и быть не может. Работает она на базе стандартного контроллера реалтек (RTL8168H), на карте 1 диод состояния, а не 3, как в описании. Мне пришла TG-3468 v4.0, в ней была еще и низкопрофильная планка. Мне без надобности, но думаю, что кому-то это может быть важно. Драйвера не ставил, система установила их автоматически (Windods 10).
Достоинства:
Комментарий:
все нормально товар соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Завелась с пол-пинка-отлично работает! Десятка сама нашла нужный драйвер- теперь 1 Гбит на борту!
Достоинства:
Комментарий:
все работает без нареканий покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Вчера поставил, хорошо работает .
Достоинства:
Комментарий:
Сетевая карта работает. Изначально приобретал для подклбчения ПК функции Wake-on-Lan, но был не готов менять динамический ip на статический.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Карты соответствуют описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Ну что сказать, заявленным характеристикам соответствует, но вид у нее немного другой, не такой как на фото
Достоинства:
Комментарий:
На вин 10 завелась с пол-оборота, драйвера встали автоматом. Заявленная скорость провайдера 300 мб/с, я в восторге. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
подошла без проблем,работает.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая сетевая карта. Без сюрпризов
Достоинства:
Комментарий:
При включении установила драйверы автоматически. Все заработало с максимальной для моего тарифа скоростью.
Достоинства:
Комментарий:
Сетевая карта, работает. Помню не выдавала сразу 200 Мбит/с. Расстроился. Звонил в службу поддержки. Серийник не нашил в базе. Проблема оказалась в некачественном кабеле от роутера.
Достоинства:
Комментарий:
на моей gigabyte b550 стала отваливаться сеть, что только не перепробовал, а в итоге решил дедовским способом – купил эту. всем доволен, особенно доставкой за 2 часа
Достоинства:
Комментарий:
Работает. В принципе это всё, что от нее требуется в древнем системнике )
Достоинства:
Комментарий:
установился без проблем, работает нормально
Достоинства:
Комментарий:
все отлично работает рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Подошла, заработала из коробки)
Достоинства:
Комментарий:
стандартная сетевая плата, всё работает исправно
Достоинства:
Комментарий:
Поставил,работает.Характеристикам соответствует.Хорошая цена.Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
установил и забыл. работает штатно, как и положено
Достоинства:
Комментарий:
Обычная карта. Установил работает.
Достоинства:
Комментарий:
Win 11, определилась сразу, даже без установки родных драйверов
Достоинства:
Комментарий:
полная комплектация, лучшая карта за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Карта отличная, только что установил, работает. 4 звёзды потому что в комплекте нет болтика для фиксации карты на корпусе ПК. А так посмотрим, как будет служить. к покупке советую, дешевле чем в ДНС.