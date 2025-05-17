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Сетевая карта TP-Link TG-3468 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевая карта TP-Link TG-3468

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Сетевая карта TP-Link TG-3468 - фото 1
Сетевая карта TP-Link TG-3468 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Сетевая карта TP-Link TG-3468 - фото 1
  • Сетевая карта TP-Link TG-3468 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 249569
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х14х3
Вес, г.
130

Описание товара Сетевая карта TP-Link TG-3468

Сетевая карта TP-Link TG-3468

Отзывы о товаре Сетевая карта TP-Link TG-3468

Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Марина С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер ! Честный гигабит, Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Антон Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая карта шустрая покупалась взамен встроенной драйвера установились автоматически с диска устанавливать не пришлось
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
не подошла к материнской плате
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, подключилась сразу без танцев с бубном)
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Адаптер как адаптер :) В интернете пишут, что именнно данная модель (TG-3468) имеет хороший запас по надежности, о чем я лично судить не возьмусь. Вот что мне понятно, так это с чего вдруг в описании появились строчки о вайфай? В данной модели его нет и быть не может. Работает она на базе стандартного контроллера реалтек (RTL8168H), на карте 1 диод состояния, а не 3, как в описании. Мне пришла TG-3468 v4.0, в ней была еще и низкопрофильная планка. Мне без надобности, но думаю, что кому-то это может быть важно. Драйвера не ставил, система установила их автоматически (Windods 10).
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все нормально товар соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Жуков Александр Михайлович

Достоинства:


Комментарий:
Завелась с пол-пинка-отлично работает! Десятка сама нашла нужный драйвер- теперь 1 Гбит на борту!
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
все работает без нареканий покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Вчера поставил, хорошо работает .
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Артур М.

Достоинства:


Комментарий:
Сетевая карта работает. Изначально приобретал для подклбчения ПК функции Wake-on-Lan, но был не готов менять динамический ip на статический.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Вячеслав П.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Карты соответствуют описанию.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Егор Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Ну что сказать, заявленным характеристикам соответствует, но вид у нее немного другой, не такой как на фото
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
На вин 10 завелась с пол-оборота, драйвера встали автоматом. Заявленная скорость провайдера 300 мб/с, я в восторге. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
подошла без проблем,работает.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Вячеслав П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая сетевая карта. Без сюрпризов
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
При включении установила драйверы автоматически. Все заработало с максимальной для моего тарифа скоростью.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Владимир Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Сетевая карта, работает. Помню не выдавала сразу 200 Мбит/с. Расстроился. Звонил в службу поддержки. Серийник не нашил в базе. Проблема оказалась в некачественном кабеле от роутера.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Евгений Ч.

Достоинства:


Комментарий:
на моей gigabyte b550 стала отваливаться сеть, что только не перепробовал, а в итоге решил дедовским способом – купил эту. всем доволен, особенно доставкой за 2 часа
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Константин

Достоинства:


Комментарий:
Работает. В принципе это всё, что от нее требуется в древнем системнике )
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
установился без проблем, работает нормально
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично работает рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Виталий П.

Достоинства:


Комментарий:
Подошла, заработала из коробки)
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
стандартная сетевая плата, всё работает исправно
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил,работает.Характеристикам соответствует.Хорошая цена.Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
установил и забыл. работает штатно, как и положено
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Олег Н.

Достоинства:


Комментарий:
Обычная карта. Установил работает.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Ефремов Александр Александрович

Достоинства:


Комментарий:
Win 11, определилась сразу, даже без установки родных драйверов
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
полная комплектация, лучшая карта за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Алексей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Карта отличная, только что установил, работает. 4 звёзды потому что в комплекте нет болтика для фиксации карты на корпусе ПК. А так посмотрим, как будет служить. к покупке советую, дешевле чем в ДНС.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевая карта TP-Link TG-3468
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Марина С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер ! Честный гигабит, Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Антон Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая карта шустрая покупалась взамен встроенной драйвера установились автоматически с диска устанавливать не пришлось
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
не подошла к материнской плате
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, подключилась сразу без танцев с бубном)
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Адаптер как адаптер :) В интернете пишут, что именнно данная модель (TG-3468) имеет хороший запас по надежности, о чем я лично судить не возьмусь. Вот что мне понятно, так это с чего вдруг в описании появились строчки о вайфай? В данной модели его нет и быть не может. Работает она на базе стандартного контроллера реалтек (RTL8168H), на карте 1 диод состояния, а не 3, как в описании. Мне пришла TG-3468 v4.0, в ней была еще и низкопрофильная планка. Мне без надобности, но думаю, что кому-то это может быть важно. Драйвера не ставил, система установила их автоматически (Windods 10).
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все нормально товар соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Жуков Александр Михайлович

Достоинства:


Комментарий:
Завелась с пол-пинка-отлично работает! Десятка сама нашла нужный драйвер- теперь 1 Гбит на борту!
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
все работает без нареканий покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Вчера поставил, хорошо работает .
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Артур М.

Достоинства:


Комментарий:
Сетевая карта работает. Изначально приобретал для подклбчения ПК функции Wake-on-Lan, но был не готов менять динамический ip на статический.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Вячеслав П.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Карты соответствуют описанию.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Егор Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Ну что сказать, заявленным характеристикам соответствует, но вид у нее немного другой, не такой как на фото
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
На вин 10 завелась с пол-оборота, драйвера встали автоматом. Заявленная скорость провайдера 300 мб/с, я в восторге. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
подошла без проблем,работает.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Вячеслав П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая сетевая карта. Без сюрпризов
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
При включении установила драйверы автоматически. Все заработало с максимальной для моего тарифа скоростью.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Владимир Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Сетевая карта, работает. Помню не выдавала сразу 200 Мбит/с. Расстроился. Звонил в службу поддержки. Серийник не нашил в базе. Проблема оказалась в некачественном кабеле от роутера.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Евгений Ч.

Достоинства:


Комментарий:
на моей gigabyte b550 стала отваливаться сеть, что только не перепробовал, а в итоге решил дедовским способом – купил эту. всем доволен, особенно доставкой за 2 часа
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Константин

Достоинства:


Комментарий:
Работает. В принципе это всё, что от нее требуется в древнем системнике )
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
установился без проблем, работает нормально
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично работает рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Виталий П.

Достоинства:


Комментарий:
Подошла, заработала из коробки)
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
стандартная сетевая плата, всё работает исправно
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил,работает.Характеристикам соответствует.Хорошая цена.Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
установил и забыл. работает штатно, как и положено
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Олег Н.

Достоинства:


Комментарий:
Обычная карта. Установил работает.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Ефремов Александр Александрович

Достоинства:


Комментарий:
Win 11, определилась сразу, даже без установки родных драйверов
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
полная комплектация, лучшая карта за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Алексей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Карта отличная, только что установил, работает. 4 звёзды потому что в комплекте нет болтика для фиксации карты на корпусе ПК. А так посмотрим, как будет служить. к покупке советую, дешевле чем в ДНС.


Сетевая карта TP-Link TG-3468 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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