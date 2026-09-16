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Wi-Fi адаптер ORIGO OW900A/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi адаптер ORIGO OW900A/A1A

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Wi-Fi адаптер ORIGO OW900A/A1A - фото 1
Wi-Fi адаптер ORIGO OW900A/A1A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
600 Мбит/с
  • Wi-Fi адаптер ORIGO OW900A/A1A - фото 1
  • Wi-Fi адаптер ORIGO OW900A/A1A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 
Начислим 15 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723316
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi адаптер ORIGO OW900A/A1A
910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Количество внешних антенн
1
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
600 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Вес, г.
80

Описание товара Wi-Fi адаптер ORIGO OW900A/A1A

Wi-Fi адаптер ORIGO OW900A представляет собой простое и доступное решение для подключения ПК и ноутбуков к сетям стандарта Wi-Fi 6. Скорости Wi-Fi AX900 – до 600 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 286 Мбит/с в 2,4 ГГц – отлично подойдут для онлайн-игр и потоковой трансляции видео. Высокоэффективная внешняя антенна с коэффициентом усиления 5 dBi и поддержка технологии TX Beamforming позволяют существенно увеличить дальность беспроводного сигнала и повысить качество Wi-Fi-соединения. Технология MU-MIMO позволит обеспечить высокую скорость и минимальную задержку в сетях с множеством одновременных подключений. Для максимальной защиты передаваемых по Wi-Fi данных реализована поддержка шифрования WPA3. Wi-Fi адаптер OW900A не требует установки драйверов и совместим с операционными системами Windows 10/11 и Linux.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер ORIGO OW900A/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Количество внешних антенн
1
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
600 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi адаптер ORIGO OW900A представляет собой простое и доступное решение для подключения ПК и ноутбуков к сетям стандарта Wi-Fi 6. Скорости Wi-Fi AX900 – до 600 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 286 Мбит/с в 2,4 ГГц – отлично подойдут для онлайн-игр и потоковой трансляции видео. Высокоэффективная внешняя антенна с коэффициентом усиления 5 dBi и поддержка технологии TX Beamforming позволяют существенно увеличить дальность беспроводного сигнала и повысить качество Wi-Fi-соединения. Технология MU-MIMO позволит обеспечить высокую скорость и минимальную задержку в сетях с множеством одновременных подключений. Для максимальной защиты передаваемых по Wi-Fi данных реализована поддержка шифрования WPA3. Wi-Fi адаптер OW900A не требует установки драйверов и совместим с операционными системами Windows 10/11 и Linux.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi адаптер ORIGO OW900A/A1A - стоимость товара 910 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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