Wi-Fi адаптер ORIGO OW900A/A1A
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi адаптер ORIGO OW900A/A1A
Wi-Fi адаптер ORIGO OW900A представляет собой простое и доступное решение для подключения ПК и ноутбуков к сетям стандарта Wi-Fi 6. Скорости Wi-Fi AX900 – до 600 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 286 Мбит/с в 2,4 ГГц – отлично подойдут для онлайн-игр и потоковой трансляции видео. Высокоэффективная внешняя антенна с коэффициентом усиления 5 dBi и поддержка технологии TX Beamforming позволяют существенно увеличить дальность беспроводного сигнала и повысить качество Wi-Fi-соединения. Технология MU-MIMO позволит обеспечить высокую скорость и минимальную задержку в сетях с множеством одновременных подключений. Для максимальной защиты передаваемых по Wi-Fi данных реализована поддержка шифрования WPA3. Wi-Fi адаптер OW900A не требует установки драйверов и совместим с операционными системами Windows 10/11 и Linux.
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