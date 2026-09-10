Wi-Fi адаптер Tenda U10
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi адаптер Tenda U10
Wi-Fi адаптер Tenda U10 представляет собой компактное, но при этом функциональное устройство, которое может обеспечить удобное подключение вашего компьютера к беспроводной сети Интернет. Данная модель выполнена в виде антенны и устанавливается снаружи корпуса системного блока. Для подключения и питания адаптера используется классический разъем USB типа A. Благодаря этому, а также своей простоте устройство полностью совместимо с различными операционными системами. Wi-Fi адаптер Tenda U10 отличается высокой производительностью, благодаря поддержке класса Wi-Fi AC650 и возможности одновременной работы сразу в нескольких диапазонах. За счет этого максимальная суммарная скорость для передачи данных может достигать 633 Мбит/с. Кроме того, адаптер отличается большим радиусом действия и высокой силой сигнала, что обусловлено мощным передатчиком. Для обеспечения защиты соединения модель также поддерживает несколько протоколов безопасности. Поставка адаптера осуществляется в фирменной картонной упаковке.
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