Top.Mail.Ru
Wi-Fi адаптер Tenda U10 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi адаптер Tenda U10

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi адаптер Tenda U10 - фото 1
Wi-Fi адаптер Tenda U10 - фото 2
Wi-Fi адаптер Tenda U10 - фото 3
Wi-Fi адаптер Tenda U10 - фото 4
Wi-Fi адаптер Tenda U10 - фото 5
Wi-Fi адаптер Tenda U10 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
  • Wi-Fi адаптер Tenda U10 - фото 1
  • Wi-Fi адаптер Tenda U10 - фото 2
  • Wi-Fi адаптер Tenda U10 - фото 3
  • Wi-Fi адаптер Tenda U10 - фото 4
  • Wi-Fi адаптер Tenda U10 - фото 5
  • Wi-Fi адаптер Tenda U10 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
960 руб.  1 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407700
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Размеры в упаковке, см
24х10х3
Вес, г.
90

Описание товара Wi-Fi адаптер Tenda U10

Wi-Fi адаптер Tenda U10 представляет собой компактное, но при этом функциональное устройство, которое может обеспечить удобное подключение вашего компьютера к беспроводной сети Интернет. Данная модель выполнена в виде антенны и устанавливается снаружи корпуса системного блока. Для подключения и питания адаптера используется классический разъем USB типа A. Благодаря этому, а также своей простоте устройство полностью совместимо с различными операционными системами. Wi-Fi адаптер Tenda U10 отличается высокой производительностью, благодаря поддержке класса Wi-Fi AC650 и возможности одновременной работы сразу в нескольких диапазонах. За счет этого максимальная суммарная скорость для передачи данных может достигать 633 Мбит/с. Кроме того, адаптер отличается большим радиусом действия и высокой силой сигнала, что обусловлено мощным передатчиком. Для обеспечения защиты соединения модель также поддерживает несколько протоколов безопасности. Поставка адаптера осуществляется в фирменной картонной упаковке.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер Tenda U10




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Описание
Wi-Fi адаптер Tenda U10 представляет собой компактное, но при этом функциональное устройство, которое может обеспечить удобное подключение вашего компьютера к беспроводной сети Интернет. Данная модель выполнена в виде антенны и устанавливается снаружи корпуса системного блока. Для подключения и питания адаптера используется классический разъем USB типа A. Благодаря этому, а также своей простоте устройство полностью совместимо с различными операционными системами. Wi-Fi адаптер Tenda U10 отличается высокой производительностью, благодаря поддержке класса Wi-Fi AC650 и возможности одновременной работы сразу в нескольких диапазонах. За счет этого максимальная суммарная скорость для передачи данных может достигать 633 Мбит/с. Кроме того, адаптер отличается большим радиусом действия и высокой силой сигнала, что обусловлено мощным передатчиком. Для обеспечения защиты соединения модель также поддерживает несколько протоколов безопасности. Поставка адаптера осуществляется в фирменной картонной упаковке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi адаптер Tenda U10 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...