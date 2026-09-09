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Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN781ND купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN781ND

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Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN781ND - фото 1
Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN781ND - фото 2
Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN781ND - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
  • Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN781ND - фото 1
  • Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN781ND - фото 2
  • Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN781ND - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196727
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Защита информации
WEP, WPA, WPA2, 802.1x
Макс. скорость беспроводного соединения
150 Мбит/с
Мощность передатчика
18 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11n, частота 2.4 ГГц
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
300

Описание товара Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN781ND

Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN781ND

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN781ND




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Защита информации
WEP, WPA, WPA2, 802.1x
Макс. скорость беспроводного соединения
150 Мбит/с
Мощность передатчика
18 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11n, частота 2.4 ГГц
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
1
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN781ND
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN781ND - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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