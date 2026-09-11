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WiFi адаптер TP-LINK TL-WN727N купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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WiFi адаптер TP-LINK TL-WN727N

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WiFi адаптер TP-LINK TL-WN727N - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN727N - фото 1
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN727N - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 72514
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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WiFi адаптер TP-LINK TL-WN727N
840 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
поддержка Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Linux, Windows 10
Защита информации
WEP, WPA, 802.1x, WPA-PSK, WPA2-PSK
Макс. скорость беспроводного соединения
150 Мбит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11g, 802.11n, 802.11b
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х4
Вес, г.
120

Описание товара WiFi адаптер TP-LINK TL-WN727N

Wi-Fi-адаптер TP-LINK TL-WN727N – это современное высокотехнологичное сетевое оборудование, созданное для обеспечения доступа настольного компьютера или ноутбука к высокоскоростной беспроводной сети. Устройство имеет внушительные технические показатели, которые позволяют предоставлять пользователю скорость передачи данных до 150 Мбит/сек. Данная модель обладает поддержкой современного протокола беспроводной связи 802.11n, благодаря чему аппарат характеризуется более серьезными возможностями уменьшения потерь при осуществлении передачи данных даже на большие расстояния. TP-LINK TL-WN727N также использует в работе технологию CCA, позволяющую на автоматическом уровне избежать конфликт каналов связи. Наличие в комплекте специальной утилиты для настройки позволит даже новичку осуществить установку этого оборудования за считанные минуты. Стабильный сигнал обеспечивается за счет встроенной высокопроизводительной антенны. Внешний интерфейс адаптера представлен портом USB версии 2.0.

Отзывы о товаре WiFi адаптер TP-LINK TL-WN727N




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
поддержка Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Linux, Windows 10
Защита информации
WEP, WPA, 802.1x, WPA-PSK, WPA2-PSK
Макс. скорость беспроводного соединения
150 Мбит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11g, 802.11n, 802.11b
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi-адаптер TP-LINK TL-WN727N – это современное высокотехнологичное сетевое оборудование, созданное для обеспечения доступа настольного компьютера или ноутбука к высокоскоростной беспроводной сети. Устройство имеет внушительные технические показатели, которые позволяют предоставлять пользователю скорость передачи данных до 150 Мбит/сек. Данная модель обладает поддержкой современного протокола беспроводной связи 802.11n, благодаря чему аппарат характеризуется более серьезными возможностями уменьшения потерь при осуществлении передачи данных даже на большие расстояния. TP-LINK TL-WN727N также использует в работе технологию CCA, позволяющую на автоматическом уровне избежать конфликт каналов связи. Наличие в комплекте специальной утилиты для настройки позволит даже новичку осуществить установку этого оборудования за считанные минуты. Стабильный сигнал обеспечивается за счет встроенной высокопроизводительной антенны. Внешний интерфейс адаптера представлен портом USB версии 2.0.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


WiFi адаптер TP-LINK TL-WN727N – стоимость товара 840 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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