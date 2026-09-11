WiFi адаптер TP-Link TL-WN821N
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Характеристики
Описание товара WiFi адаптер TP-Link TL-WN821N
Wi-Fi-адаптер TP-LINK TL-WN821N/NC – это высококачественное, проверенное многими пользователями сетевое устройство небольших размеров, которое обеспечивает высокоскоростную передачу данных и надежный сигнал беспроводного соединения. Данная модель использует в работе современные стандарты связи 802.11g, 802.11b, 802.11n. Скорость прибора 300 Мбит/с оптимальна для просмотра видео HD-качества, а также для работы с IP-телефонией. Благодаря применению инновационной технологии MIMO аппарат гарантирует более сильную проникающую способность сигнала и более широкий радиус охвата работы сети wireless. TP-LINK TL-WN821N/NC, несмотря на компактность и эргономичность, обладает высоким потенциалом производительности и серьезными техническими показателями. Настройка устройства являет собой весьма несложный процесс, который осуществляется благодаря нажатию всего одной QSS-кнопки, которая располагается на боковой части корпуса аппарата. Адаптер оптимизирован для взаимодействия с большинством современных операционных систем.
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