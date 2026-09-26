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Инжектор питания MikroTik RBGPOE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Инжектор питания MikroTik RBGPOE

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Инжектор питания MikroTik RBGPOE - фото 1
Инжектор питания MikroTik RBGPOE - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инжектор
  • Инжектор питания MikroTik RBGPOE - фото 1
  • Инжектор питания MikroTik RBGPOE - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627382
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Инжектор питания MikroTik RBGPOE
730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Инжектор
Дополнительно
поддержка РоЕ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х5х5
Вес, г.
50

Описание товара Инжектор питания MikroTik RBGPOE

MikroTik Gigabit PoE - адаптер для питания любого RouterBOARD через Gigabit Ethernet. Просто подключите источник питания, а затем использовать Ethernet кабель для подключения инжектора к устройству RouterBOARD. Помогает уменьшить количество проводов, идущих к мачте. Подходит для использования с любыми RouterBOARD, который поддерживает 18-57В PoE.

Отзывы о товаре Инжектор питания MikroTik RBGPOE




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Инжектор
Дополнительно
поддержка РоЕ
Страна производитель
Китай
Описание
MikroTik Gigabit PoE - адаптер для питания любого RouterBOARD через Gigabit Ethernet. Просто подключите источник питания, а затем использовать Ethernet кабель для подключения инжектора к устройству RouterBOARD. Помогает уменьшить количество проводов, идущих к мачте. Подходит для использования с любыми RouterBOARD, который поддерживает 18-57В PoE.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инжектор питания MikroTik RBGPOE - данный товар вы можете купить по цене 730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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