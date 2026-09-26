Инжектор питания MikroTik RBGPOE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инжектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб.
В наличии
Код товара: 627382
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
730 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Инжектор
Дополнительно
поддержка РоЕ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х5х5
Вес, г.
50
Описание товара Инжектор питания MikroTik RBGPOE
MikroTik Gigabit PoE - адаптер для питания любого RouterBOARD через Gigabit Ethernet. Просто подключите источник питания, а затем использовать Ethernet кабель для подключения инжектора к устройству RouterBOARD. Помогает уменьшить количество проводов, идущих к мачте. Подходит для использования с любыми RouterBOARD, который поддерживает 18-57В PoE.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 710 руб. 1 020 руб.178 руб. в СплитСетевая карта Gembird NIC-GX1
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитWiFi адаптер TP-Link TL-WN821N
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитСетевой адаптер Ethernet Gembird NIC-U2
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитWi-Fi адаптер Tenda W311MI
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитСетевой адаптер Ethernet D-Link DFE-530TX/E1A
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитWiFi адаптер TP-LINK TL-WN823N
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитСетевой адаптер Ethernet TP-Link UE200 USB 2.0
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитWiFi адаптер TP-LINK TL-WN727N
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитWi-Fi адаптер ORIGO OWN300A/A1A
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U NANO
-
В наличииЦена 910 руб.228 руб. в СплитWi-Fi адаптер ORIGO OW900A/A1A
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитWi-Fi адаптер USB Netis WF2160C
MikroTik Gigabit PoE - адаптер для питания любого RouterBOARD через Gigabit Ethernet. Просто подключите источник питания, а затем использовать Ethernet кабель для подключения инжектора к устройству RouterBOARD. Помогает уменьшить количество проводов, идущих к мачте. Подходит для использования с любыми RouterBOARD, который поддерживает 18-57В PoE.
Инжектор питания MikroTik RBGPOE - данный товар вы можете купить по цене 730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Инжектор питания MikroTik RBGPOE