Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-007
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%620 руб. 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 296166
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
50
Описание товара Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-007
Компактный размер. Работает с любым компьютером / ноутбуком. Защита беспроводной сети: поддержка шифрования 64/128-бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES).
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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