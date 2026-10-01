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Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-007 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-007

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Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-007 - фото 1
Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-007 - фото 2
Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-007 - фото 3
Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-007 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
  • Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-007 - фото 1
  • Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-007 - фото 2
  • Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-007 - фото 3
  • Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-007 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
620 руб.  810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 296166
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
50

Описание товара Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-007

Компактный размер. Работает с любым компьютером / ноутбуком. Защита беспроводной сети: поддержка шифрования 64/128-бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES).

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-007




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Описание
Компактный размер. Работает с любым компьютером / ноутбуком. Защита беспроводной сети: поддержка шифрования 64/128-бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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