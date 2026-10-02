Wi-Fi адаптер D-Link DWA-131/F1A
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%580 руб. 1 030 руб.
В наличии
Код товара: 359195
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
580 руб. -44%
1 030 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
Поддерживаемые операционные системы Windows 10, Linux, Windows 8.1, Mac OS X, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Защита информации
WPA2, WPA
Макс. скорость беспроводного соединения
300 Мбит
Мощность передатчика
15 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11b/g/n
Количество внешних антенн
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, кг.
2.97
Описание товара Wi-Fi адаптер D-Link DWA-131/F1A
Беспроводной USB-адаптер DWA-131 обеспечивает высокую производительность беспроводного подключения для настольного компьютера, а также эффективную работу приложений, требовательных к полосе пропускания, таких как IP-телефония, сетевые игры, загрузка и потоковое видео. DWA-131 поддерживает шифрование WPA/WPA2 для предотвращения вторжений в сеть и защиты личной информации.
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
Поддерживаемые операционные системы Windows 10, Linux, Windows 8.1, Mac OS X, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Защита информации
WPA2, WPA
Макс. скорость беспроводного соединения
300 Мбит
Мощность передатчика
15 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11b/g/n
Количество внешних антенн
0
Страна производитель
Китай
Беспроводной USB-адаптер DWA-131 обеспечивает высокую производительность беспроводного подключения для настольного компьютера, а также эффективную работу приложений, требовательных к полосе пропускания, таких как IP-телефония, сетевые игры, загрузка и потоковое видео. DWA-131 поддерживает шифрование WPA/WPA2 для предотвращения вторжений в сеть и защиты личной информации.
Wi-Fi адаптер D-Link DWA-131/F1A - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 580 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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