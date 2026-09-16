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Сетевой адаптер ORIGO ON200/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой адаптер ORIGO ON200/A1A

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Сетевой адаптер ORIGO ON200/A1A - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип сети
проводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
1
  • Сетевой адаптер ORIGO ON200/A1A - фото 1
  • Сетевой адаптер ORIGO ON200/A1A - фото 2
  • Сетевой адаптер ORIGO ON200/A1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729722
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сетевой адаптер ORIGO ON200/A1A
610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип сети
проводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х3
Вес, г.
80

Описание товара Сетевой адаптер ORIGO ON200/A1A

Сетевой адаптер ORIGO ON200 реализован на базе контроллера RTL8111H, обеспечивает передачу данных со скоростью до 1 Гбит/с и поддерживает установку в любой слот PCI-E – x1/x4/x8/x16. Стандартная и низкопрофильная планки входят в комплект поставки. Сетевой адаптер совместим с операционными системами Windows 11/10/8.x/7 и Linux.

Отзывы о товаре Сетевой адаптер ORIGO ON200/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип сети
проводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
1
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой адаптер ORIGO ON200 реализован на базе контроллера RTL8111H, обеспечивает передачу данных со скоростью до 1 Гбит/с и поддерживает установку в любой слот PCI-E – x1/x4/x8/x16. Стандартная и низкопрофильная планки входят в комплект поставки. Сетевой адаптер совместим с операционными системами Windows 11/10/8.x/7 и Linux.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой адаптер ORIGO ON200/A1A - купить по цене 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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