WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N
Имеющий компактный и эргономичный дизайн Wi-Fi-адаптер TP-LINK TL-WN725N представляет собой высокотехнологичное устройство, созданное для обеспечения пользователя возможностью подключения к беспроводной сети. Данную модель оборудования целесообразно использовать с ноутбуками и настольными компьютерами. Что касается технических показателей, даже несмотря на маленький корпус, адаптер предлагает пользователю скорость до 150 Мбит/сек в режиме wireless. Стабильность сигнала гарантируется за счет встроенной высокопроизводительной антенны. TP-LINK TL-WN725N поддерживает современные беспроводные стандарты 802.11b/g/n, что дает возможность использовать прибор практически с любым сетевым устройством. Возможности безопасности в этом приборе представлены надежными технологиями шифрования беспроводных данных WEP/WPA/WPA2/WPA2-PSK. Просто и без лишних усилий манипуляций настроить адаптер пользователю поможет утилита настройки, поддерживающая 14 языков.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 610 руб. 1 030 руб.153 руб. в СплитWi-Fi адаптер D-Link DWA-131/F1A
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитСетевой адаптер ORIGO ON200/A1A
-
В наличииЦена 620 руб. 810 руб.155 руб. в СплитWi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-007
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитWi-Fi адаптер USB Mercusys MA12N
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитWi-Fi адаптер Tenda W311MI
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитИнжектор питания MikroTik RBGPOE
-
В наличииЦена 710 руб. 1 020 руб.178 руб. в СплитСетевая карта Gembird NIC-GX1
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитWiFi адаптер TP-Link TL-WN821N
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитСетевой адаптер Ethernet Gembird NIC-U2
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитWiFi адаптер TP-LINK TL-WN823N
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитСетевой адаптер Ethernet D-Link DFE-530TX/E1A
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитСетевой адаптер Ethernet TP-Link UE200 USB 2.0
Отзывы о товаре WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N