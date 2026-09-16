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Wi-Fi адаптер ORIGO OWN300A/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi адаптер ORIGO OWN300A/A1A

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Wi-Fi адаптер ORIGO OWN300A/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
PCI Express
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 
Начислим 14 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736645
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi адаптер ORIGO OWN300A/A1A
860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
PCI Express
Размер PCIe
x1
Тип внешней антенны
внешняя, несъемная
Количество внешних антенн
2
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Вес, г.
80

Описание товара Wi-Fi адаптер ORIGO OWN300A/A1A

Wi-Fi адаптер ORIGO OWN300A представляет собой простое и доступное решение для подключения ПК к беспроводной сети на скорости до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Адаптер поддерживает установку в любой слот PCI Express. В комплект поставки входят стандартная и низкопрофильная планки для установки в компьютерный корпус любого размера.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер ORIGO OWN300A/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
PCI Express
Размер PCIe
x1
Тип внешней антенны
внешняя, несъемная
Количество внешних антенн
2
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi адаптер ORIGO OWN300A представляет собой простое и доступное решение для подключения ПК к беспроводной сети на скорости до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Адаптер поддерживает установку в любой слот PCI Express. В комплект поставки входят стандартная и низкопрофильная планки для установки в компьютерный корпус любого размера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi адаптер ORIGO OWN300A/A1A - по цене 860 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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