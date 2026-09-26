Wi-Fi адаптер Tenda U2
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi адаптер Tenda U2
Wi-Fi адаптер Tenda U2 с одной несъемной внешней антенной обеспечивает высокую скорость приема и передачи данных по беспроводной сети - до 150 МБит в секунду. Благодаря этому периферийному устройству вы сможете подключать к беспроводной сети офисный или домашний ПК, в котором не предусмотрен интегрированный адаптер сети Wi-Fi. Адаптер поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11b, 802.11n и оснащается передатчиком с частотой работы 2.4 ГГц. Мощность передатчика находится на уровне 20 dBm. Для защиты беспроводной сети адаптер поддерживает протоколы WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Wi-Fi адаптер Tenda U2 подключается к компьютерному порту USB. Работоспособность периферийного устройства гарантирована при присоединении к ПК на платформе версий Windows 7-10, Windows Vista/XP. Благодаря мощной наружной антенне адаптер характеризуется стабильностью соединения с сетью Wi-Fi.
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