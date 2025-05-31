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Wi-Fi адаптер Tenda U9 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi адаптер Tenda U9

29 Отзывы
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Wi-Fi адаптер Tenda U9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196733
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Защита информации
WEP, WPA, WPA2
Макс. скорость беспроводного соединения
633 Мбит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11a/b/g/n/ac, частота 2.4 / 5 ГГц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х2
Вес, г.
30

Описание товара Wi-Fi адаптер Tenda U9

Wi-Fi адаптер Tenda U9

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер Tenda U9

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, главное стабильно.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил и всё , что имело доступ в интернет заработало от одного провайдера. Тормозов никаких.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный wi-fi. Компактный и скоростной
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Весельчак З.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за работу! Всё как надо! Супер!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
получили, вроде всё в порядке, проверим, напишу дальше
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный адаптер, на чистоте 5 ГГц скорость передачи почти максимально заявленная провайдером.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Савватий Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо. Правда при перезагрузке приходится вынимать-и вставлять
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал для ПК. Роутер и комп стоят в одной комнате. Всё работает без тормозов и отваливаний. Установка драйверов в один клик, очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
отлично. дешевле чем в магазине и алиэкспрессе. прироста скорости интернета по данным программы speedtest заметен! на адаптере фирмы de xp 14.45мб/с на tenda 42.5 мб/с при поставляемых провайдером 60мб/с
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Анна Ц.

Достоинства:


Комментарий:
ноут был только под 2.4 гц скорость загрузки по Wi-Fi была максимум 37 с адаптером подключилась к 5 гц, скорость больше 100
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Семен В.

Достоинства:


Комментарий:
wi-fi ловит, скорость хорошая, но только через стенку. Через несколько стен интернета почти нет (дальность плохая). В качестве альтернативы проводам в небольшой квартирке самое то...
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Антон В.

Достоинства:


Комментарий:
в целом все хорошо. работает. выглядит нормально. не люфтит. упаковано хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, даже не ожидал. До этого был дешёвый, прислали с системником, сеть вообще не ловил
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Михаил Е.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил без проблем, адаптер превратил скорость интернета из 9мб/сек в 150 мб/сек, чему я очень рад
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
С подключением справилась,все работает.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
На Windows 10 хорошо работает. К роутеру теперь на 5 ГГц, в эфире больше никого. 2.4 ГГц не стал даже конектиться за ненадобностью, скорость теперь 90 Мбит/с по Speedtest.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Рауф Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает, намного лучше триколоровский
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошо работает, проблем пока нету.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
алексей к.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию. Ловит ВиФи хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Олеся С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. Покупала для ноутбука.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Антон Л.

Достоинства:


Комментарий:
оживил старый комп за счёт 5 ГГц, рекомендую, с дровами проблем нет
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная штука, зрайвер прямо на устройтве есть, ловит стабилльно лучше чем встроенный вафай в оуте или мини пк
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Наконец-то нашёл нормальный wifi адаптер, который видит wifi 5 и не отваливается каждые 5-10 минут
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2024
Артем

Достоинства:


Комментарий:
Встал вопрос тянуть через пол квартиры кабель от роутера к компу, очень не хотелось, т.к. разобрать нужно было пол квартиры. Этот свисток просто свёл все вопросы на "нет"! Связь через стену по 5Гц огонь, пинги в играх - моё почтение! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Олег Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без проблем в 5ггц, через стенку и 6метров выдает 70-80мбит/с, короче норм. Хотелось бы получше прием конечно
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2024
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, нет необходимости тянуть кабель. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2024
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный адаптер! Стабильно Держит сеть!
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2024
Дарья З.

Достоинства:


Комментарий:
После установки драйверов ноутбук выдал синий экран. Но, к счастью, после перезагрузки никаких проблем не было. Адаптер работает, видит сеть 5ггц - это именно то, что было мне нужно



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Защита информации
WEP, WPA, WPA2
Макс. скорость беспроводного соединения
633 Мбит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11a/b/g/n/ac, частота 2.4 / 5 ГГц
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi адаптер Tenda U9
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, главное стабильно.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил и всё , что имело доступ в интернет заработало от одного провайдера. Тормозов никаких.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный wi-fi. Компактный и скоростной
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Весельчак З.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за работу! Всё как надо! Супер!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
получили, вроде всё в порядке, проверим, напишу дальше
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный адаптер, на чистоте 5 ГГц скорость передачи почти максимально заявленная провайдером.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Савватий Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо. Правда при перезагрузке приходится вынимать-и вставлять
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал для ПК. Роутер и комп стоят в одной комнате. Всё работает без тормозов и отваливаний. Установка драйверов в один клик, очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
отлично. дешевле чем в магазине и алиэкспрессе. прироста скорости интернета по данным программы speedtest заметен! на адаптере фирмы de xp 14.45мб/с на tenda 42.5 мб/с при поставляемых провайдером 60мб/с
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Анна Ц.

Достоинства:


Комментарий:
ноут был только под 2.4 гц скорость загрузки по Wi-Fi была максимум 37 с адаптером подключилась к 5 гц, скорость больше 100
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Семен В.

Достоинства:


Комментарий:
wi-fi ловит, скорость хорошая, но только через стенку. Через несколько стен интернета почти нет (дальность плохая). В качестве альтернативы проводам в небольшой квартирке самое то...
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Антон В.

Достоинства:


Комментарий:
в целом все хорошо. работает. выглядит нормально. не люфтит. упаковано хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, даже не ожидал. До этого был дешёвый, прислали с системником, сеть вообще не ловил
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Михаил Е.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил без проблем, адаптер превратил скорость интернета из 9мб/сек в 150 мб/сек, чему я очень рад
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
С подключением справилась,все работает.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
На Windows 10 хорошо работает. К роутеру теперь на 5 ГГц, в эфире больше никого. 2.4 ГГц не стал даже конектиться за ненадобностью, скорость теперь 90 Мбит/с по Speedtest.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Рауф Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает, намного лучше триколоровский
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошо работает, проблем пока нету.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
алексей к.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию. Ловит ВиФи хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Олеся С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. Покупала для ноутбука.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Антон Л.

Достоинства:


Комментарий:
оживил старый комп за счёт 5 ГГц, рекомендую, с дровами проблем нет
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная штука, зрайвер прямо на устройтве есть, ловит стабилльно лучше чем встроенный вафай в оуте или мини пк
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Наконец-то нашёл нормальный wifi адаптер, который видит wifi 5 и не отваливается каждые 5-10 минут
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2024
Артем

Достоинства:


Комментарий:
Встал вопрос тянуть через пол квартиры кабель от роутера к компу, очень не хотелось, т.к. разобрать нужно было пол квартиры. Этот свисток просто свёл все вопросы на "нет"! Связь через стену по 5Гц огонь, пинги в играх - моё почтение! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Олег Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без проблем в 5ггц, через стенку и 6метров выдает 70-80мбит/с, короче норм. Хотелось бы получше прием конечно
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2024
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, нет необходимости тянуть кабель. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2024
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный адаптер! Стабильно Держит сеть!
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2024
Дарья З.

Достоинства:


Комментарий:
После установки драйверов ноутбук выдал синий экран. Но, к счастью, после перезагрузки никаких проблем не было. Адаптер работает, видит сеть 5ггц - это именно то, что было мне нужно


Wi-Fi адаптер Tenda U9 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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