Wi-Fi адаптер Tenda U9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196733
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Защита информации
WEP, WPA, WPA2
Макс. скорость беспроводного соединения
633 Мбит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11a/b/g/n/ac, частота 2.4 / 5 ГГц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х2
Вес, г.
30
Описание товара Wi-Fi адаптер Tenda U9
Wi-Fi адаптер Tenda U9
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Защита информации
WEP, WPA, WPA2
Макс. скорость беспроводного соединения
633 Мбит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11a/b/g/n/ac, частота 2.4 / 5 ГГц
Страна производитель
Китай
Wi-Fi адаптер Tenda U9
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, главное стабильно.
Достоинства:
Комментарий:
Подключил и всё , что имело доступ в интернет заработало от одного провайдера. Тормозов никаких.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный wi-fi. Компактный и скоростной
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за работу! Всё как надо! Супер!
Достоинства:
Комментарий:
получили, вроде всё в порядке, проверим, напишу дальше
Достоинства:
Комментарий:
Отличный адаптер, на чистоте 5 ГГц скорость передачи почти максимально заявленная провайдером.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо. Правда при перезагрузке приходится вынимать-и вставлять
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для ПК. Роутер и комп стоят в одной комнате. Всё работает без тормозов и отваливаний. Установка драйверов в один клик, очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
отлично. дешевле чем в магазине и алиэкспрессе. прироста скорости интернета по данным программы speedtest заметен! на адаптере фирмы de xp 14.45мб/с на tenda 42.5 мб/с при поставляемых провайдером 60мб/с
Достоинства:
Комментарий:
ноут был только под 2.4 гц скорость загрузки по Wi-Fi была максимум 37 с адаптером подключилась к 5 гц, скорость больше 100
Достоинства:
Комментарий:
wi-fi ловит, скорость хорошая, но только через стенку. Через несколько стен интернета почти нет (дальность плохая). В качестве альтернативы проводам в небольшой квартирке самое то...
Достоинства:
Комментарий:
в целом все хорошо. работает. выглядит нормально. не люфтит. упаковано хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, даже не ожидал. До этого был дешёвый, прислали с системником, сеть вообще не ловил
Достоинства:
Комментарий:
Подключил без проблем, адаптер превратил скорость интернета из 9мб/сек в 150 мб/сек, чему я очень рад
Достоинства:
Комментарий:
С подключением справилась,все работает.
Достоинства:
Комментарий:
На Windows 10 хорошо работает. К роутеру теперь на 5 ГГц, в эфире больше никого. 2.4 ГГц не стал даже конектиться за ненадобностью, скорость теперь 90 Мбит/с по Speedtest.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, намного лучше триколоровский
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошо работает, проблем пока нету.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Ловит ВиФи хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Покупала для ноутбука.
Достоинства:
Комментарий:
оживил старый комп за счёт 5 ГГц, рекомендую, с дровами проблем нет
Достоинства:
Комментарий:
Отличная штука, зрайвер прямо на устройтве есть, ловит стабилльно лучше чем встроенный вафай в оуте или мини пк
Достоинства:
Комментарий:
Наконец-то нашёл нормальный wifi адаптер, который видит wifi 5 и не отваливается каждые 5-10 минут
Достоинства:
Комментарий:
Встал вопрос тянуть через пол квартиры кабель от роутера к компу, очень не хотелось, т.к. разобрать нужно было пол квартиры. Этот свисток просто свёл все вопросы на "нет"! Связь через стену по 5Гц огонь, пинги в играх - моё почтение! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Работает без проблем в 5ггц, через стенку и 6метров выдает 70-80мбит/с, короче норм. Хотелось бы получше прием конечно
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, нет необходимости тянуть кабель. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Отличный адаптер! Стабильно Держит сеть!
Достоинства:
Комментарий:
После установки драйверов ноутбук выдал синий экран. Но, к счастью, после перезагрузки никаких проблем не было. Адаптер работает, видит сеть 5ггц - это именно то, что было мне нужно
Wi-Fi адаптер Tenda U9 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер Tenda U9
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, главное стабильно.
Достоинства:
Комментарий:
Подключил и всё , что имело доступ в интернет заработало от одного провайдера. Тормозов никаких.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный wi-fi. Компактный и скоростной
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за работу! Всё как надо! Супер!
Достоинства:
Комментарий:
получили, вроде всё в порядке, проверим, напишу дальше
Достоинства:
Комментарий:
Отличный адаптер, на чистоте 5 ГГц скорость передачи почти максимально заявленная провайдером.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо. Правда при перезагрузке приходится вынимать-и вставлять
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для ПК. Роутер и комп стоят в одной комнате. Всё работает без тормозов и отваливаний. Установка драйверов в один клик, очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
отлично. дешевле чем в магазине и алиэкспрессе. прироста скорости интернета по данным программы speedtest заметен! на адаптере фирмы de xp 14.45мб/с на tenda 42.5 мб/с при поставляемых провайдером 60мб/с
Достоинства:
Комментарий:
ноут был только под 2.4 гц скорость загрузки по Wi-Fi была максимум 37 с адаптером подключилась к 5 гц, скорость больше 100
Достоинства:
Комментарий:
wi-fi ловит, скорость хорошая, но только через стенку. Через несколько стен интернета почти нет (дальность плохая). В качестве альтернативы проводам в небольшой квартирке самое то...
Достоинства:
Комментарий:
в целом все хорошо. работает. выглядит нормально. не люфтит. упаковано хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, даже не ожидал. До этого был дешёвый, прислали с системником, сеть вообще не ловил
Достоинства:
Комментарий:
Подключил без проблем, адаптер превратил скорость интернета из 9мб/сек в 150 мб/сек, чему я очень рад
Достоинства:
Комментарий:
С подключением справилась,все работает.
Достоинства:
Комментарий:
На Windows 10 хорошо работает. К роутеру теперь на 5 ГГц, в эфире больше никого. 2.4 ГГц не стал даже конектиться за ненадобностью, скорость теперь 90 Мбит/с по Speedtest.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, намного лучше триколоровский
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошо работает, проблем пока нету.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Ловит ВиФи хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Покупала для ноутбука.
Достоинства:
Комментарий:
оживил старый комп за счёт 5 ГГц, рекомендую, с дровами проблем нет
Достоинства:
Комментарий:
Отличная штука, зрайвер прямо на устройтве есть, ловит стабилльно лучше чем встроенный вафай в оуте или мини пк
Достоинства:
Комментарий:
Наконец-то нашёл нормальный wifi адаптер, который видит wifi 5 и не отваливается каждые 5-10 минут
Достоинства:
Комментарий:
Встал вопрос тянуть через пол квартиры кабель от роутера к компу, очень не хотелось, т.к. разобрать нужно было пол квартиры. Этот свисток просто свёл все вопросы на "нет"! Связь через стену по 5Гц огонь, пинги в играх - моё почтение! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Работает без проблем в 5ггц, через стенку и 6метров выдает 70-80мбит/с, короче норм. Хотелось бы получше прием конечно
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, нет необходимости тянуть кабель. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Отличный адаптер! Стабильно Держит сеть!
Достоинства:
Комментарий:
После установки драйверов ноутбук выдал синий экран. Но, к счастью, после перезагрузки никаких проблем не было. Адаптер работает, видит сеть 5ггц - это именно то, что было мне нужно