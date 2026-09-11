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Память оперативная DDR4 A-Data 8Gb 3200MHz (AD4U32008G22-BGN) OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR4 A-Data 8Gb 3200MHz (AD4U32008G22-BGN) OEM

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Память оперативная DDR4 A-Data 8Gb 3200MHz (AD4U32008G22-BGN) OEM - фото 1
Память оперативная DDR4 A-Data 8Gb 3200MHz (AD4U32008G22-BGN) OEM - фото 2
Память оперативная DDR4 A-Data 8Gb 3200MHz (AD4U32008G22-BGN) OEM - фото 3
Память оперативная DDR4 A-Data 8Gb 3200MHz (AD4U32008G22-BGN) OEM - фото 4
Память оперативная DDR4 A-Data 8Gb 3200MHz (AD4U32008G22-BGN) OEM - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
22-22-22
Подсветка
нет
  • Память оперативная DDR4 A-Data 8Gb 3200MHz (AD4U32008G22-BGN) OEM - фото 1
  • Память оперативная DDR4 A-Data 8Gb 3200MHz (AD4U32008G22-BGN) OEM - фото 2
  • Память оперативная DDR4 A-Data 8Gb 3200MHz (AD4U32008G22-BGN) OEM - фото 3
  • Память оперативная DDR4 A-Data 8Gb 3200MHz (AD4U32008G22-BGN) OEM - фото 4
  • Память оперативная DDR4 A-Data 8Gb 3200MHz (AD4U32008G22-BGN) OEM - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540353
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Вес, г.
30

Описание товара Память оперативная DDR4 A-Data 8Gb 3200MHz (AD4U32008G22-BGN) OEM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль станет отличным решением для бюджетного апгрейда или сборки неигрового домашнего или офисного компьютера. Он идеально подходит для повседневных задач: работы с документами, просмотра веб-страниц с множеством вкладок, использования несложных приложений и легких игр. Для современных требовательных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа одного такого модуля будет недостаточно, но в качестве первой планки или дополнения к уже имеющейся памяти он закрывает базовые потребности в скорости.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти формата DDR4, который устанавливается в стандартный слот DIMM для настольных компьютеров. Поколение DDR4 стало массовым стандартом для платформ Intel и AMD предыдущих и нынешних поколений, предлагая улучшенную энергоэффективность и более высокие частотные потенциалы по сравнению с устаревшим DDR3. Важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами под DDR3 или DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что для одноканального режима является хорошим стартом для большинства нетребовательных систем. Номинальная частота работы 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно скажется на общей отзывчивости системы и скорости загрузки приложений. Для комфортной работы в 2024 году рекомендуется использование как минимум двух таких модулей для активации двухканального режима, что даст более ощутимый прирост в производительности, особенно в играх и тяжелых приложениях.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает с таймингами CL22 и стандартным для DDR4 напряжением 1.2 В. Такой набор таймингов типичен для недорогих модулей памяти и указывает на несколько более высокую латентность по сравнению с игровыми комплектами с низкими таймингами (например, CL16). Для автоматического достижения заявленной частоты 3200 МГц поддерживается профиль Intel XMP 2.0, что избавляет от ручного разгона в BIOS материнской платы. Стоит учитывать, что для стабильной работы на такой частоте необходима поддержка со стороны процессора и материнской платы.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (чипсеты серий 100 и новее) и AMD (платформы AM4, а также некоторые системы на AM5 при использовании в специфических конфигурациях). Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM под память DDR4. Также необходимо проверить в спецификациях платы и процессора список поддерживаемых частот, так как некоторые базовые модели могут не поддерживать скорость 3200 МГц без соответствующего обновления BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная версия модуля поставляется в OEM-исполнении без декоративных радиаторов. Это делает планку максимально компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже самых крупных процессорных кулеров. Отсутствие радиатора допустимо для данной частоты и рабочего напряжения, так как нагрев модулей в штатном режиме будет невысоким. Такой вариант оптимален для сборок, где внешний вид компонентов не является приоритетом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для раскрытия потенциала современных процессоров настоятельно рекомендуется покупка двух идентичных модулей и их установка в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима. Это позволит вдвое увеличить пропускную способность памяти и ощутимо повысить производительность системы. В дальнейшем объём можно будет расширить, докупив ещё один или несколько таких же модулей, но стабильность работы в многоканальном режиме с планками из разных партий не гарантирована.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение это одиночный модуль в OEM-упаковке без радиатора, рассчитанный на создание базового двухканального комплекта из двух штук. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают частоту 3200 МГц через профиль XMP, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Данная память оптимальна для недорогого апгрейда или сборки системного блока с акцентом на бюджет, где не требуется агрессивный внешний вид. Если вы планируете сразу собрать сбалансированную игровую систему, лучше рассмотрите готовый двухмодульный комплект из двух планок с низкими таймингами.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 A-Data 8Gb 3200MHz (AD4U32008G22-BGN) OEM




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль станет отличным решением для бюджетного апгрейда или сборки неигрового домашнего или офисного компьютера. Он идеально подходит для повседневных задач: работы с документами, просмотра веб-страниц с множеством вкладок, использования несложных приложений и легких игр. Для современных требовательных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа одного такого модуля будет недостаточно, но в качестве первой планки или дополнения к уже имеющейся памяти он закрывает базовые потребности в скорости.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти формата DDR4, который устанавливается в стандартный слот DIMM для настольных компьютеров. Поколение DDR4 стало массовым стандартом для платформ Intel и AMD предыдущих и нынешних поколений, предлагая улучшенную энергоэффективность и более высокие частотные потенциалы по сравнению с устаревшим DDR3. Важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами под DDR3 или DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что для одноканального режима является хорошим стартом для большинства нетребовательных систем. Номинальная частота работы 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно скажется на общей отзывчивости системы и скорости загрузки приложений. Для комфортной работы в 2024 году рекомендуется использование как минимум двух таких модулей для активации двухканального режима, что даст более ощутимый прирост в производительности, особенно в играх и тяжелых приложениях.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает с таймингами CL22 и стандартным для DDR4 напряжением 1.2 В. Такой набор таймингов типичен для недорогих модулей памяти и указывает на несколько более высокую латентность по сравнению с игровыми комплектами с низкими таймингами (например, CL16). Для автоматического достижения заявленной частоты 3200 МГц поддерживается профиль Intel XMP 2.0, что избавляет от ручного разгона в BIOS материнской платы. Стоит учитывать, что для стабильной работы на такой частоте необходима поддержка со стороны процессора и материнской платы.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (чипсеты серий 100 и новее) и AMD (платформы AM4, а также некоторые системы на AM5 при использовании в специфических конфигурациях). Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM под память DDR4. Также необходимо проверить в спецификациях платы и процессора список поддерживаемых частот, так как некоторые базовые модели могут не поддерживать скорость 3200 МГц без соответствующего обновления BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная версия модуля поставляется в OEM-исполнении без декоративных радиаторов. Это делает планку максимально компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже самых крупных процессорных кулеров. Отсутствие радиатора допустимо для данной частоты и рабочего напряжения, так как нагрев модулей в штатном режиме будет невысоким. Такой вариант оптимален для сборок, где внешний вид компонентов не является приоритетом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для раскрытия потенциала современных процессоров настоятельно рекомендуется покупка двух идентичных модулей и их установка в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима. Это позволит вдвое увеличить пропускную способность памяти и ощутимо повысить производительность системы. В дальнейшем объём можно будет расширить, докупив ещё один или несколько таких же модулей, но стабильность работы в многоканальном режиме с планками из разных партий не гарантирована.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение это одиночный модуль в OEM-упаковке без радиатора, рассчитанный на создание базового двухканального комплекта из двух штук. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают частоту 3200 МГц через профиль XMP, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Данная память оптимальна для недорогого апгрейда или сборки системного блока с акцентом на бюджет, где не требуется агрессивный внешний вид. Если вы планируете сразу собрать сбалансированную игровую систему, лучше рассмотрите готовый двухмодульный комплект из двух планок с низкими таймингами.

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Отзывы


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