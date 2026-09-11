Прицел оптический Veber Black Russian 3-12x42 SF FFP RG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540095
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
42
Дополнительно
вес 612 г
Комплектация
прицел оптический Veber Black Russian 3-12x42 SF FFP RG, защитные крышки линз – 2 шт, батарея CR 2032, материал для очистки линз, кольца 30 мм для установки на планку Weaver, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Крепление
на планку Weaver
Материал корпуса
алюминий
Особенности
цена деления механизма ввода поправок 1MIL
Питание
CR2032
Увеличение
3-12
Ударная стойкость, Джоулей
4400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х11х10
Вес, г.
300
Описание товара Прицел оптический Veber Black Russian 3-12x42 SF FFP RG
Светосильный прицел линейки Black Russian, кратность 3–12х, объектив 42 мм, боковая отстройка параллакса (SF), масштабируемая сетка (на стекле, расположена в первой фокальной плоскости (FFP)), зеленая/красная подсветка. Защита от пыли и влаги IP67, для огнестрельного оружия с дульной энергией до 4400 Дж и пневматического – до 15 Дж.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
42
Дополнительно
вес 612 г
Комплектация
прицел оптический Veber Black Russian 3-12x42 SF FFP RG, защитные крышки линз – 2 шт, батарея CR 2032, материал для очистки линз, кольца 30 мм для установки на планку Weaver, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Крепление
на планку Weaver
Материал корпуса
алюминий
Особенности
цена деления механизма ввода поправок 1MIL
Питание
CR2032
Увеличение
3-12
Ударная стойкость, Джоулей
4400
Страна производитель
Китай
Светосильный прицел линейки Black Russian, кратность 3–12х, объектив 42 мм, боковая отстройка параллакса (SF), масштабируемая сетка (на стекле, расположена в первой фокальной плоскости (FFP)), зеленая/красная подсветка. Защита от пыли и влаги IP67, для огнестрельного оружия с дульной энергией до 4400 Дж и пневматического – до 15 Дж.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Прицел оптический Veber Black Russian 3-12x42 SF FFP RG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Black Russian 3-12x42 SF FFP RG