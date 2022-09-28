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Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO

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Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO - фото 1
Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO - фото 2
Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO - фото 3
Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO - фото 4
Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO - фото 5
Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO - фото 6
Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO - фото 7
Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коллиматорные прицелы
  • Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO - фото 1
  • Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO - фото 2
  • Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO - фото 3
  • Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO - фото 4
  • Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO - фото 5
  • Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO - фото 6
  • Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO - фото 7
  • Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496782
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Размеры в упаковке, см
13х9х7
Вес, г.
300

Описание товара Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO

Видеообзор на Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO

Видеообзор Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO
 

Отзывы о товаре Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO

28.09.2022
Андрей

Достоинства:
Небольшой размер, ударопрочный корпус, минимальный параллакс и то только на близких дистанциях

Недостатки:
На счёт защиты IP67 - сильно сомневаюсь: отсек под батарейку никак не прорезинен, остальные места тоже.
Яркость точки хотелось бы побольше - в ясную погоду её прям очень плохо видно.
Есть проставка по высоте 9 мм, которая снимается, но болтов коротких нет, чтобы закрепиться к основанию



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Описание

Видеообзор на Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO

Видеообзор Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы
28.09.2022
Андрей

Достоинства:
Небольшой размер, ударопрочный корпус, минимальный параллакс и то только на близких дистанциях

Недостатки:
На счёт защиты IP67 - сильно сомневаюсь: отсек под батарейку никак не прорезинен, остальные места тоже.
Яркость точки хотелось бы побольше - в ясную погоду её прям очень плохо видно.
Есть проставка по высоте 9 мм, которая снимается, но болтов коротких нет, чтобы закрепиться к основанию


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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