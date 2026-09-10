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Прицел коллиматорный Veber Folder Dot 122 RD складной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Прицел коллиматорный Veber Folder Dot 122 RD складной

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Прицел коллиматорный Veber Folder Dot 122 RD складной - фото 1
Прицел коллиматорный Veber Folder Dot 122 RD складной - фото 2
Прицел коллиматорный Veber Folder Dot 122 RD складной - фото 3
Прицел коллиматорный Veber Folder Dot 122 RD складной - фото 4
Прицел коллиматорный Veber Folder Dot 122 RD складной - фото 5
Прицел коллиматорный Veber Folder Dot 122 RD складной - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коллиматорные прицелы
  • Прицел коллиматорный Veber Folder Dot 122 RD складной - фото 1
  • Прицел коллиматорный Veber Folder Dot 122 RD складной - фото 2
  • Прицел коллиматорный Veber Folder Dot 122 RD складной - фото 3
  • Прицел коллиматорный Veber Folder Dot 122 RD складной - фото 4
  • Прицел коллиматорный Veber Folder Dot 122 RD складной - фото 5
  • Прицел коллиматорный Veber Folder Dot 122 RD складной - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 465434
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
22х16
Дополнительно
вес 60 г
Комплектация
прицел коллиматорный Veber Folder Dot 122 RD складной, защитный колпачок, салфетка для чистки линз, батарея питания CR2032, отвертка для введения поправок, ключ шестигранный — 2 шт, кейс пластиковый, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Крепление
на планку Weaver
Материал корпуса
алюминий
Особенности
регулировка яркости прицельной марки — 10 ступеней
Питание
Li-ion
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
2100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х7
Вес, г.
200

Описание товара Прицел коллиматорный Veber Folder Dot 122 RD складной

Видеообзор на Прицел коллиматорный Veber Folder Dot 122 RD складной

Видеообзор Прицел коллиматорный Veber Folder Dot 122 RD складной
 

Отзывы о товаре Прицел коллиматорный Veber Folder Dot 122 RD складной




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
22х16
Дополнительно
вес 60 г
Комплектация
прицел коллиматорный Veber Folder Dot 122 RD складной, защитный колпачок, салфетка для чистки линз, батарея питания CR2032, отвертка для введения поправок, ключ шестигранный — 2 шт, кейс пластиковый, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Крепление
на планку Weaver
Материал корпуса
алюминий
Особенности
регулировка яркости прицельной марки — 10 ступеней
Питание
Li-ion
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
2100
Страна производитель
Китай
Описание

Видеообзор на Прицел коллиматорный Veber Folder Dot 122 RD складной

Видеообзор Прицел коллиматорный Veber Folder Dot 122 RD складной
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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