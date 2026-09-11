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Характеристики
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496780
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прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 122 RG, ключ шестигранный, крышки окуляра и объектива соединенные, материал для чистки линз, батарея CR2032, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Крепление
на планку Weaver от 45 мм
Материал корпуса
алюминий
Особенности
цена деления механизмов ввода поправок 1/4 МОА.
Питание
Li-ion
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
4400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х6
Вес, г.
300
Описание товара Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 122 RG
Veber Black Russian DOT 122 RG это коллиматорный прицел закрытого типа с базовым увеличением 1х и объективом диаметром 22 мм. Прицелы Black Russian DOT 122 RG предназначены для установки на планку Weaver на огнестрельном оружии с нарезным стволом и гладкоствольном с дульной энергией до 4.400 Дж (включая магнум 12/76 для гладкоствольного), а также на пневматическом оружии с дульной энергией до 15 Дж. Корпус прицела изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава с долговечным покрытием. Черная поверхность корпуса не создает бликов и не демаскирует стрелка на местности. Прицелы закрытого типа Black Russian DOT 122 RG с заполненным азотом герметичным корпусом может использоваться в различных погодных условиях (таких как туман, снег, легкий дождь) при температуре воздуха в диапазоне от -25°С до +40°С. Veber Black Russian DOT 122 RG отлично подойдет для прицеливания во время охоты, спортивной или развлекательной стрельбы. Конструкция устройства позволяет проводить прицеливание двумя глазами, благодаря чему стрелок непрерывно ведет цель и способен сделать более быстрый и точный выстрел.
прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 122 RG, ключ шестигранный, крышки окуляра и объектива соединенные, материал для чистки линз, батарея CR2032, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Крепление
на планку Weaver от 45 мм
Материал корпуса
алюминий
Особенности
цена деления механизмов ввода поправок 1/4 МОА.
Питание
Li-ion
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
4400
Страна производитель
Китай
Описание
Veber Black Russian DOT 122 RG это коллиматорный прицел закрытого типа с базовым увеличением 1х и объективом диаметром 22 мм. Прицелы Black Russian DOT 122 RG предназначены для установки на планку Weaver на огнестрельном оружии с нарезным стволом и гладкоствольном с дульной энергией до 4.400 Дж (включая магнум 12/76 для гладкоствольного), а также на пневматическом оружии с дульной энергией до 15 Дж. Корпус прицела изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава с долговечным покрытием. Черная поверхность корпуса не создает бликов и не демаскирует стрелка на местности. Прицелы закрытого типа Black Russian DOT 122 RG с заполненным азотом герметичным корпусом может использоваться в различных погодных условиях (таких как туман, снег, легкий дождь) при температуре воздуха в диапазоне от -25°С до +40°С. Veber Black Russian DOT 122 RG отлично подойдет для прицеливания во время охоты, спортивной или развлекательной стрельбы. Конструкция устройства позволяет проводить прицеливание двумя глазами, благодаря чему стрелок непрерывно ведет цель и способен сделать более быстрый и точный выстрел.
Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 122 RG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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