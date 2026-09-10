Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x40 3RD
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Характеристики
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332548
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
40
Дополнительно
вес 244 г
Комплектация
прицел коллиматорный Veber пневматика 1x40 3RG, крышки для объектива и окуляра, адаптер на планки 11 и 21 мм, батарея CR2032, салфетка для протирки оптики, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Крепление
на планку ласточкин хвост 11 мм с плоской поверхностью, на планки шириной 21 мм
Материал корпуса
алюминий
Особенности
цена деления механизма ввода поправок 1/4 МОА
Питание
CR2032
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х7
Вес, г.
300
Описание товара Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x40 3RD
Коллиматорный прицел закрытого типа, объектив диаметром 40 мм, многослойное просветляющее покрытие, светопропускание >70%, азотозаполненный корпус, 11 ступеней регулирования яркости красной прицельной марки, адаптер для установки на планки 11 и 21 мм, для пневматического оружия с дульной энергией до 25 Дж, арбалетов, оружия для страйкбола/пейнтбола.
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Бренд
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
40
Дополнительно
вес 244 г
Комплектация
прицел коллиматорный Veber пневматика 1x40 3RG, крышки для объектива и окуляра, адаптер на планки 11 и 21 мм, батарея CR2032, салфетка для протирки оптики, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Крепление
на планку ласточкин хвост 11 мм с плоской поверхностью, на планки шириной 21 мм
Материал корпуса
алюминий
Особенности
цена деления механизма ввода поправок 1/4 МОА
Питание
CR2032
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
25
Страна производитель
Китай
Коллиматорный прицел закрытого типа, объектив диаметром 40 мм, многослойное просветляющее покрытие, светопропускание >70%, азотозаполненный корпус, 11 ступеней регулирования яркости красной прицельной марки, адаптер для установки на планки 11 и 21 мм, для пневматического оружия с дульной энергией до 25 Дж, арбалетов, оружия для страйкбола/пейнтбола.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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