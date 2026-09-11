Робот-пылесос Starwind SRV4575 15Вт, сухая и влажная уборка, белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 539292
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Роботы-пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х36х35
Вес, кг.
3.45
Описание товара Робот-пылесос Starwind SRV4575 15Вт, сухая и влажная уборка, белый
Робот-пылесос Starwind SRV4575 очищает керамическую плитку, паркет, ламинат и ковры с коротким ворсом. Каждый пользователь оценит такое устройство по достоинству, ведь оно помогает справиться с уборкой помещений без особых усилий. Выполнен роботизированный пылесос в приятном белом цвете. Его мощность составляет порядка 15 Ватт, этого вполне достаточно для проведения сухой и влажной уборки. В конструкции есть контейнер для пылевых масс объемом 300 мл. В комплекте четыре насадки, зарядная станция и запасные щетки.
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Робот-пылесос Starwind SRV4575 очищает керамическую плитку, паркет, ламинат и ковры с коротким ворсом. Каждый пользователь оценит такое устройство по достоинству, ведь оно помогает справиться с уборкой помещений без особых усилий. Выполнен роботизированный пылесос в приятном белом цвете. Его мощность составляет порядка 15 Ватт, этого вполне достаточно для проведения сухой и влажной уборки. В конструкции есть контейнер для пылевых масс объемом 300 мл. В комплекте четыре насадки, зарядная станция и запасные щетки.
Робот-пылесос Starwind SRV4575 15Вт, сухая и влажная уборка, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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