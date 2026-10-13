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Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White

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Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 1
Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 2
Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 3
Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 4
Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 5
Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 6
Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 7
Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 8
Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 9
Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 10
Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 11
Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 12
Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 13
Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 14
Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 15
Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 16
Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
5000 Па
Емкость пылесборника
0.4 л
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Продолжительность автономной уборки, мин
120
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 6
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 7
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 8
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 9
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 10
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 11
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 12
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 13
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 14
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 15
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 16
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643703
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
5000 Па
Емкость пылесборника
0.4 л
Уровень шума, дБ
63
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Продолжительность автономной уборки, мин
120
Время зарядки, мин
360
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х43х37
Вес, кг.
9.36

Описание товара Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White

Робот-пылесос Dreame D9 Plus со станцией самоочистки прост в повседневном использовании и уходе. Он оснащен комбинированной системой с режимами сухой и влажной уборки. Подбирать необходимые параметры удобно с помощью приложения Dreamehome через мобильное устройство. Робот-пылесос подключается к беспроводной сети Интернет по технологии Wi-Fi. Голосовой помощник Алиса упрощает взаимодействие посредством голосовых команд и подсказок. LDS лазер и встроенные датчики позволяют пылесосу точно ориентироваться в пространстве по построенному маршруту. Сила всасывания 2500 Па обеспечивает формирование интенсивного потока воздуха. Пылесос тщательно собирает с поверхностей пыль, мусор, волосы, шерсть. Фильтр класса HEPA очищает воздух. От аккумулятора емкостью 3200 мА*ч робот-пылесос Dreame D9 Plus способен функционировать автономно до 120 минут.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
5000 Па
Емкость пылесборника
0.4 л
Уровень шума, дБ
63
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Продолжительность автономной уборки, мин
120
Время зарядки, мин
360
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Dreame D9 Plus со станцией самоочистки прост в повседневном использовании и уходе. Он оснащен комбинированной системой с режимами сухой и влажной уборки. Подбирать необходимые параметры удобно с помощью приложения Dreamehome через мобильное устройство. Робот-пылесос подключается к беспроводной сети Интернет по технологии Wi-Fi. Голосовой помощник Алиса упрощает взаимодействие посредством голосовых команд и подсказок. LDS лазер и встроенные датчики позволяют пылесосу точно ориентироваться в пространстве по построенному маршруту. Сила всасывания 2500 Па обеспечивает формирование интенсивного потока воздуха. Пылесос тщательно собирает с поверхностей пыль, мусор, волосы, шерсть. Фильтр класса HEPA очищает воздух. От аккумулятора емкостью 3200 мА*ч робот-пылесос Dreame D9 Plus способен функционировать автономно до 120 минут.
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Отзывы


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