Робот-пылесос Starwind SRV5550 15Вт, сухая и влажная уборка. черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
Па
Емкость пылесборника
0.3 л
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
автоматический, локальный, по периметру, местная уборка, ручное управление, турборежим
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 539296
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
Па
Емкость пылесборника
0.3 л
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
Робот-пылесос SRV5550Зарядная станцияСетевой адаптерПульт ДУБоковые щеточки -4 шт.Щёточка для очисткипылесборникаСалфетка для влажной уборки
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
автоматический, локальный, по периметру, местная уборка, ручное управление, турборежим
Датчики
датчик перепада высоты, датчики препятствий
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Потребляемая мощность, Вт
15
Время зарядки, мин
300
Ширина робота-пылесоса, мм
315
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х36х35
Вес, кг.
2.25
Описание товара Робот-пылесос Starwind SRV5550 15Вт, сухая и влажная уборка. черный
Робот-пылесос Starwind SRV5550 – отличный помощник в вашем доме или квартире. С его помощью сухая или влажная уборка помещений осуществляется достаточно просто. Выполнено изделие в классическом черном цвете. Мощность современного робота-пылесоса составляет порядка 15 Ватт, а объем резервуара для пылевых масс равен 300 мл. В ходе эксплуатации устройство практически не создает шума. В комплекте присутствуют четыре вспомогательные насадки, есть боковые щетки. Питание организовано от литийионного аккумулятора емкостью 2000 мАч. Вес робота-пылесоса составляет 2 килограмма.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, белые
Теги товара: с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
Па
Емкость пылесборника
0.3 л
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
Робот-пылесос SRV5550Зарядная станцияСетевой адаптерПульт ДУБоковые щеточки -4 шт.Щёточка для очисткипылесборникаСалфетка для влажной уборки
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
автоматический, локальный, по периметру, местная уборка, ручное управление, турборежим
Датчики
датчик перепада высоты, датчики препятствий
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Потребляемая мощность, Вт
15
Время зарядки, мин
300
Ширина робота-пылесоса, мм
315
Страна производитель
Китай
Робот-пылесос Starwind SRV5550 – отличный помощник в вашем доме или квартире. С его помощью сухая или влажная уборка помещений осуществляется достаточно просто. Выполнено изделие в классическом черном цвете. Мощность современного робота-пылесоса составляет порядка 15 Ватт, а объем резервуара для пылевых масс равен 300 мл. В ходе эксплуатации устройство практически не создает шума. В комплекте присутствуют четыре вспомогательные насадки, есть боковые щетки. Питание организовано от литийионного аккумулятора емкостью 2000 мАч. Вес робота-пылесоса составляет 2 килограмма.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, белые
Теги товара: с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, белые
Теги товара: с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, для сухой уборки
Достоинства:
Комментарий:
Сам робот-пылесос классный, переползает даже через провод, втягивает отлично. Есть один минус- нет свободного брожения по комнате, т.е. включил и ушел, а он сам ползает хаотично, уперся, поменял траекторию и т.д. А этим приходится заниматься вручную т.к. он чистит или вдоль стены, или площадь метр на метр, или крутится почти на месте. Т. е. почистил участок надо переносить на другой.
Достоинства:
Комментарий:
работает, но его лучше использовать собирать мелкий мусор на кухне. влажную уборку делает, но тряпку нужно самому мыть и желательно часто, так как от пыли быстро пачкается.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос очень хороший, небольшой, свою функцию выполняет на хорошо и отлично. Запомните, он поддерживает чистоту в доме, чтобы пылисосить не раз в неделю, а раз в 2-3 недели. Все понятно, инструкция на русском, все работает, хорошая комплектация в коробке с ним. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала маме в подарок. Думаю, нам просто не подходят сами роботы пылесосы, так как у нас в квартире все заставлено, лучше покупать роботов для свободных и больших квартир. Времени больше всего отнимает убирать все лишнее, типа проводов и стульев, обувь и прочее. Проще обычным пылесосом пройтись Также волосы забились в колеса и щеточки, плюс шерсть от кошки, но пылесос работает. От щеточек получилось очистить, но не от колесиков (хотя особо я не старалась) Ну и самый большой минус это конечно то, что покупала товар в конце ноября, мы им очень мало пользовались, раз 10-15 и не долго, но зарядку держит уже сейчас очень плохо, заряжается весь день, а работает минут 20 и уже показывает что заряд на исходе В первый раз заряжали как было положено по инструкции
Достоинства:
Комментарий:
генеральной уборки не стоит ожидать, но порядок поддерживает
Достоинства:
Комментарий:
роботик пришел немного с опазданием. сам пылесос отличный в работы. программы свои выполняет на отлично. и мойка и сухая уборка на должном уровне. в общем отличный подарок семье. все довольны
Достоинства:
Комментарий:
не сразу смогла сопрядить с wifi
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую к покупке, родителям решили на Новый год сделать подарок, я думаю, будет по душе, качественный, с пультом, умеренно шумный.
Достоинства:
Комментарий:
я вот искал пылесос и вот нашёл то, что мне нужно. было о покупки вообще не жалею.
Достоинства:
Комментарий:
Купила в подарок родителям. Пока использовали сухую уборку - всё устраивает. Шерсть трёх кошек убирает хорошо. Приложением пока не пользовались. Как скачают, настроют - допишу отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Работает нешумно, с поставленными задачами справляется на ура. Несколько режимов уборки. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Собирает пыль, мелкий сор и шерсть хорошо. Не сложен в использовании. Если есть животные, то лучше брать контейнер побольше. В наборе есть запасные щеточки, батарейки к пульту.
Робот-пылесос Starwind SRV5550 15Вт, сухая и влажная уборка. черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Робот-пылесос Starwind SRV5550 15Вт, сухая и влажная уборка. черный
Достоинства:
Комментарий:
Сам робот-пылесос классный, переползает даже через провод, втягивает отлично. Есть один минус- нет свободного брожения по комнате, т.е. включил и ушел, а он сам ползает хаотично, уперся, поменял траекторию и т.д. А этим приходится заниматься вручную т.к. он чистит или вдоль стены, или площадь метр на метр, или крутится почти на месте. Т. е. почистил участок надо переносить на другой.
Достоинства:
Комментарий:
работает, но его лучше использовать собирать мелкий мусор на кухне. влажную уборку делает, но тряпку нужно самому мыть и желательно часто, так как от пыли быстро пачкается.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос очень хороший, небольшой, свою функцию выполняет на хорошо и отлично. Запомните, он поддерживает чистоту в доме, чтобы пылисосить не раз в неделю, а раз в 2-3 недели. Все понятно, инструкция на русском, все работает, хорошая комплектация в коробке с ним. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала маме в подарок. Думаю, нам просто не подходят сами роботы пылесосы, так как у нас в квартире все заставлено, лучше покупать роботов для свободных и больших квартир. Времени больше всего отнимает убирать все лишнее, типа проводов и стульев, обувь и прочее. Проще обычным пылесосом пройтись Также волосы забились в колеса и щеточки, плюс шерсть от кошки, но пылесос работает. От щеточек получилось очистить, но не от колесиков (хотя особо я не старалась) Ну и самый большой минус это конечно то, что покупала товар в конце ноября, мы им очень мало пользовались, раз 10-15 и не долго, но зарядку держит уже сейчас очень плохо, заряжается весь день, а работает минут 20 и уже показывает что заряд на исходе В первый раз заряжали как было положено по инструкции
Достоинства:
Комментарий:
генеральной уборки не стоит ожидать, но порядок поддерживает
Достоинства:
Комментарий:
роботик пришел немного с опазданием. сам пылесос отличный в работы. программы свои выполняет на отлично. и мойка и сухая уборка на должном уровне. в общем отличный подарок семье. все довольны
Достоинства:
Комментарий:
не сразу смогла сопрядить с wifi
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую к покупке, родителям решили на Новый год сделать подарок, я думаю, будет по душе, качественный, с пультом, умеренно шумный.
Достоинства:
Комментарий:
я вот искал пылесос и вот нашёл то, что мне нужно. было о покупки вообще не жалею.
Достоинства:
Комментарий:
Купила в подарок родителям. Пока использовали сухую уборку - всё устраивает. Шерсть трёх кошек убирает хорошо. Приложением пока не пользовались. Как скачают, настроют - допишу отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Работает нешумно, с поставленными задачами справляется на ура. Несколько режимов уборки. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Собирает пыль, мелкий сор и шерсть хорошо. Не сложен в использовании. Если есть животные, то лучше брать контейнер побольше. В наборе есть запасные щеточки, батарейки к пульту.