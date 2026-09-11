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Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый

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Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 1
Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 2
Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 3
Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 4
Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 5
Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 6
Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 7
Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 8
Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 9
Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 10
Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 11
Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 12
Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 13
Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 14
Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 15
Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 16
Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 17
Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
  • Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 1
  • Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 2
  • Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 3
  • Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 4
  • Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 5
  • Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 6
  • Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 7
  • Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 8
  • Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 9
  • Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 10
  • Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 11
  • Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 12
  • Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 13
  • Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 14
  • Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 15
  • Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 16
  • Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 17
  • Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539293
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Роботы-пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х36х35
Вес, кг.
2.25

Описание товара Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый

Робот-пылесос Starwind SRV4570 привлекает к себе внимание уникальным внешним видом, выполнен в серебристом цвете, имеет акцентные белые вставки. Технические характеристики устройства позволяют организовать качественную сухую и влажную уборку в сжатые сроки. Мощность современного робота-пылесоса составляет порядка 15 Ватт, в конструкции предусмотрен контейнер для пыли объемом 300 мл. Есть возможность воспользоваться различными режимами функционирования техники: автоматически, локально, по периметру, вручную. Питание подается от аккумулятора емкостью 2000 мАч, управлять можно через мобильное приложение.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Starwind SRV4570 15Вт, сухая и влажная уборка, серебристый/белый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Роботы-пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Starwind SRV4570 привлекает к себе внимание уникальным внешним видом, выполнен в серебристом цвете, имеет акцентные белые вставки. Технические характеристики устройства позволяют организовать качественную сухую и влажную уборку в сжатые сроки. Мощность современного робота-пылесоса составляет порядка 15 Ватт, в конструкции предусмотрен контейнер для пыли объемом 300 мл. Есть возможность воспользоваться различными режимами функционирования техники: автоматически, локально, по периметру, вручную. Питание подается от аккумулятора емкостью 2000 мАч, управлять можно через мобильное приложение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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