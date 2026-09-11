Top.Mail.Ru
Робот-пылесос Dreame D9 Max Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Робот-пылесос Dreame D9 Max Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Робот-пылесос Dreame D9 Max Black - фото 1
Робот-пылесос Dreame D9 Max Black - фото 2
Робот-пылесос Dreame D9 Max Black - фото 3
Робот-пылесос Dreame D9 Max Black - фото 4
Робот-пылесос Dreame D9 Max Black - фото 5
Робот-пылесос Dreame D9 Max Black - фото 6
Робот-пылесос Dreame D9 Max Black - фото 7
Робот-пылесос Dreame D9 Max Black - фото 8
Робот-пылесос Dreame D9 Max Black - фото 9
Робот-пылесос Dreame D9 Max Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
4000 Вт
Емкость пылесборника
0.57 л
Цвет
черный
Режимы уборки
турборежим, автоматическая уборка
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Google Home
  • Робот-пылесос Dreame D9 Max Black - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame D9 Max Black - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame D9 Max Black - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame D9 Max Black - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame D9 Max Black - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame D9 Max Black - фото 6
  • Робот-пылесос Dreame D9 Max Black - фото 7
  • Робот-пылесос Dreame D9 Max Black - фото 8
  • Робот-пылесос Dreame D9 Max Black - фото 9
  • Робот-пылесос Dreame D9 Max Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 584488
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
4000 Вт
Емкость пылесборника
0.57 л
Уровень шума, дБ
74
Комплектация
пылесос, боковая щетка, кабель питания, пылесборник, резервуар для воды, док станция, тряпичная насадка
Цвет
черный
Режимы уборки
турборежим, автоматическая уборка
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Google Home
Голосовой помощник
Alexa
Датчики
система SLAM, датчик перепада высоты, датчики препятствий, лазерный LDS
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
40
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
250
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Размеры в упаковке, см
45х40х14
Вес, кг.
5.3

Описание товара Робот-пылесос Dreame D9 Max Black

Описание товара Робот-пылесос Dreame D9 Max Black **Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D9 Max Black** — это робот-пылесос, который может стать незаменимым помощником в вашем доме. Он обладает высокой мощностью всасывания и способен эффективно очищать различные типы поверхностей, включая ковры и твёрдые полы. **Основные характеристики:** * мощность всасывания: 4000 Па; * ёмкость аккумулятора: 5200 мАч; * время работы от аккумулятора: до 150 минут; * площадь уборки: до 250 м? на одном заряде; * режимы уборки: сухая и влажная; * управление: через приложение на смартфоне или с помощью пульта дистанционного управления. Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D9 Max оснащён множеством датчиков, которые позволяют ему избегать препятствий и определять перепады высоты. Это делает его безопасным для использования в доме с детьми и домашними животными. Благодаря функции влажной уборки, робот-пылесос может не только собирать пыль и мусор, но и протирать пол. Это особенно полезно для тех, кто хочет поддерживать чистоту в своём доме без лишних усилий. Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D9 Max имеет стильный дизайн и выполнен в чёрном цвете. Он легко впишется в любой интерьер и станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и функциональность. Если вы ищете надёжный и эффективный робот-пылесос для своего дома, то Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D9 Max может быть отличным вариантом. Он поможет вам сэкономить время и силы, обеспечивая при этом высокое качество уборки. Смотрите также: Аксессуары для пылесосов , Вертикальные пылесосы , Машинки для удаления катышков , Паровые швабры , Пароочистители , Пылесосы , Роботы-пылесосы , Стеклоочистители , Dreame , Xiaomi , с влажной уборкой , с Алисой , моющий со станцией самоочистки , моющие Dreame , моющий Dreame со станцией самоочистки , для сухой уборки

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame D9 Max Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
4000 Вт
Емкость пылесборника
0.57 л
Уровень шума, дБ
74
Комплектация
пылесос, боковая щетка, кабель питания, пылесборник, резервуар для воды, док станция, тряпичная насадка
Цвет
черный
Режимы уборки
турборежим, автоматическая уборка
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Google Home
Голосовой помощник
Alexa
Датчики
система SLAM, датчик перепада высоты, датчики препятствий, лазерный LDS
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
40
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
250
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Описание
Описание товара Робот-пылесос Dreame D9 Max Black **Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D9 Max Black** — это робот-пылесос, который может стать незаменимым помощником в вашем доме. Он обладает высокой мощностью всасывания и способен эффективно очищать различные типы поверхностей, включая ковры и твёрдые полы. **Основные характеристики:** * мощность всасывания: 4000 Па; * ёмкость аккумулятора: 5200 мАч; * время работы от аккумулятора: до 150 минут; * площадь уборки: до 250 м? на одном заряде; * режимы уборки: сухая и влажная; * управление: через приложение на смартфоне или с помощью пульта дистанционного управления. Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D9 Max оснащён множеством датчиков, которые позволяют ему избегать препятствий и определять перепады высоты. Это делает его безопасным для использования в доме с детьми и домашними животными. Благодаря функции влажной уборки, робот-пылесос может не только собирать пыль и мусор, но и протирать пол. Это особенно полезно для тех, кто хочет поддерживать чистоту в своём доме без лишних усилий. Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D9 Max имеет стильный дизайн и выполнен в чёрном цвете. Он легко впишется в любой интерьер и станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и функциональность. Если вы ищете надёжный и эффективный робот-пылесос для своего дома, то Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D9 Max может быть отличным вариантом. Он поможет вам сэкономить время и силы, обеспечивая при этом высокое качество уборки. Смотрите также: Аксессуары для пылесосов , Вертикальные пылесосы , Машинки для удаления катышков , Паровые швабры , Пароочистители , Пылесосы , Роботы-пылесосы , Стеклоочистители , Dreame , Xiaomi , с влажной уборкой , с Алисой , моющий со станцией самоочистки , моющие Dreame , моющий Dreame со станцией самоочистки , для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Робот-пылесос Dreame D9 Max Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...