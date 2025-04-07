Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White
**DreameBot L10 Prime White** — это робот-пылесос, который станет незаменимым помощником в уборке вашего дома. Он оснащён передовыми технологиями и функциями, которые делают его одним из лучших роботов-пылесосов на рынке. **Основные характеристики:** * мощность всасывания 46 Вт; * пылесборник 570 мл; * ёмкость аккумулятора 5200 мА·ч; * время работы от аккумулятора до 150 мин; * тип уборки сухая и влажная; * управление со смартфона; * построение карты помещения. Робот-пылесос DreameBot L10 Prime имеет стильный дизайн и выполнен в белом цвете. Благодаря своим компактным размерам он легко маневрирует под мебелью и в труднодоступных местах. Одной из главных особенностей этого робота-пылесоса является его высокая мощность всасывания, которая позволяет эффективно очищать любые поверхности от пыли и мусора. Кроме того, DreameBot L10 Prime оснащён функцией влажной уборки, что делает его универсальным помощником для поддержания чистоты в вашем доме. Управление роботом-пылесосом осуществляется через приложение на смартфоне. Вы можете настроить график уборки, выбрать режим работы и контролировать процесс уборки в режиме реального времени. Благодаря функции построения карты помещения DreameBot L10 Prime создаёт оптимальный маршрут уборки, избегая повторной очистки уже убранных участков. Это позволяет сэкономить время и энергию. Если вы ищете надёжный и эффективный робот-пылесос для своего дома, то DreameBot L10 Prime — отличный выбор. Он обеспечит вам чистоту и порядок без лишних усилий.
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Достоинства:
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Достоинства:
Комментарий:
все отлично, быстрая доставка