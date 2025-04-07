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Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White

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Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 1
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 2
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 3
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 4
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 5
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 6
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 7
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 8
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 9
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 10
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 11
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 12
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 13
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
4000 Вт
Емкость пылесборника
450 мл
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка зигзагом, уборка по краям, автоматическая уборка
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Яндекса, Dreamehome
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 6
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 7
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 8
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 9
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 10
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 11
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 12
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 13
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634463
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
4000 Вт
Емкость пылесборника
450 мл
Уровень шума, дБ
74
Комплектация
пылесос, документация, кабель питания, салфетка из микрофибры, станция самоочистки
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка зигзагом, уборка по краям, автоматическая уборка
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Яндекса, Dreamehome
Голосовой помощник
Алиса, Маруся, Siri
Датчики
инфракрасные, ультразвуковые
Станция самоочистки
есть
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
60
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х40
Вес, кг.
9.6

Описание товара Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White

**DreameBot L10 Prime White** — это робот-пылесос, который станет незаменимым помощником в уборке вашего дома. Он оснащён передовыми технологиями и функциями, которые делают его одним из лучших роботов-пылесосов на рынке. **Основные характеристики:** * мощность всасывания 46 Вт; * пылесборник 570 мл; * ёмкость аккумулятора 5200 мА·ч; * время работы от аккумулятора до 150 мин; * тип уборки сухая и влажная; * управление со смартфона; * построение карты помещения. Робот-пылесос DreameBot L10 Prime имеет стильный дизайн и выполнен в белом цвете. Благодаря своим компактным размерам он легко маневрирует под мебелью и в труднодоступных местах. Одной из главных особенностей этого робота-пылесоса является его высокая мощность всасывания, которая позволяет эффективно очищать любые поверхности от пыли и мусора. Кроме того, DreameBot L10 Prime оснащён функцией влажной уборки, что делает его универсальным помощником для поддержания чистоты в вашем доме. Управление роботом-пылесосом осуществляется через приложение на смартфоне. Вы можете настроить график уборки, выбрать режим работы и контролировать процесс уборки в режиме реального времени. Благодаря функции построения карты помещения DreameBot L10 Prime создаёт оптимальный маршрут уборки, избегая повторной очистки уже убранных участков. Это позволяет сэкономить время и энергию. Если вы ищете надёжный и эффективный робот-пылесос для своего дома, то DreameBot L10 Prime — отличный выбор. Он обеспечит вам чистоту и порядок без лишних усилий.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White

Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Руслан М.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, быстрая доставка



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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
4000 Вт
Емкость пылесборника
450 мл
Уровень шума, дБ
74
Комплектация
пылесос, документация, кабель питания, салфетка из микрофибры, станция самоочистки
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка зигзагом, уборка по краям, автоматическая уборка
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Яндекса, Dreamehome
Голосовой помощник
Алиса, Маруся, Siri
Датчики
инфракрасные, ультразвуковые
Развернуть
Станция самоочистки
есть
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
60
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Описание
**DreameBot L10 Prime White** — это робот-пылесос, который станет незаменимым помощником в уборке вашего дома. Он оснащён передовыми технологиями и функциями, которые делают его одним из лучших роботов-пылесосов на рынке. **Основные характеристики:** * мощность всасывания 46 Вт; * пылесборник 570 мл; * ёмкость аккумулятора 5200 мА·ч; * время работы от аккумулятора до 150 мин; * тип уборки сухая и влажная; * управление со смартфона; * построение карты помещения. Робот-пылесос DreameBot L10 Prime имеет стильный дизайн и выполнен в белом цвете. Благодаря своим компактным размерам он легко маневрирует под мебелью и в труднодоступных местах. Одной из главных особенностей этого робота-пылесоса является его высокая мощность всасывания, которая позволяет эффективно очищать любые поверхности от пыли и мусора. Кроме того, DreameBot L10 Prime оснащён функцией влажной уборки, что делает его универсальным помощником для поддержания чистоты в вашем доме. Управление роботом-пылесосом осуществляется через приложение на смартфоне. Вы можете настроить график уборки, выбрать режим работы и контролировать процесс уборки в режиме реального времени. Благодаря функции построения карты помещения DreameBot L10 Prime создаёт оптимальный маршрут уборки, избегая повторной очистки уже убранных участков. Это позволяет сэкономить время и энергию. Если вы ищете надёжный и эффективный робот-пылесос для своего дома, то DreameBot L10 Prime — отличный выбор. Он обеспечит вам чистоту и порядок без лишних усилий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Руслан М.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, быстрая доставка


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