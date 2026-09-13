Описание товара Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE)

Современный и многофункциональный моющий робот-пылесос Dreame L40 Ultra создан специально для максимально качественной и эффективной уборки Вашего жилого помещения. При помощи высокой мощности всасывания 13000Па и большому спектру встроенных технологий уборки обеспечивает высококачественную уборку каждого уголка Вашего дома. Высокая мощность всасывания 13 000 Па очищает полы и ковры, не оставляя никаких шансов крошкам еды, мусору или шерсти домашних животных. L40 Ultra CE скользит от твердых полов до ковров, эффективно справляясь с трудновыводимыми загрязнениями и мусором, застрявшим в углах. Наслаждайтесь быстрой и эффективной уборкой с функцией Carpet Boost, увеличивающей мощность всасывания для мгновенного улучшения процесса уборки. Линия лезвий теперь спроектирована в мелкозубчатую структуру, что исключает физический контакт с лезвиями для более безопасного использования. Расстояние между зубьями точно распределено с 0,4 мм до 0,05 мм, чтобы свести к минимуму риск запутывания и обезопасить от контакта с детьми или домашними животными. Прорезиненая полоска ролика удлинена и установлена под углом 50 градусов для улучшенного контакта с землей и улучшенного чистящего действия и создана для аэродинамической эффективности, что направляет пыль и частицы прямиком в пылесборник. Упростите ежедневную уборку и возвращайтесь в уже чистый дом. Универсальная станция самообслуживания поддерживает робота в работоспособном состоянии до 75 дней с помощью автоматического опорожнения, мытья швабр и автоматической сушки горячим воздухом, долива воды и многого другого. L40 Ultra CE использует заднюю часть робота, который справляется с пылью в углах и плинтусах. Уборка достигает 60% повышения эффективности уборки углов. Оцените удобство легкой, автоматизированной уборки от края до края, которая заботится о каждом уголке и щели в вашем доме. Эксклюзивная система мытья полов DuoScrub использует две высокоскоростные вращающиеся швабры, которые под давлением очищают стойкую грязь и стойкие пятна. Две волокнистые насадки для швабр помогают уменьшить пятна от воды, значительно повышая эффективность мытья полов. Робот поднимает насадки швабры на высоту до 10.5 мм, чтобы защитить ковры от намокания, обеспечивая более плавную и качественную уборку. Благодаря технологии DualBoost 2.0 вы можете наслаждаться уборкой без помощи рук до 100 дней с большим пылесборником объемом 3,2 л, который тщательно опорожняется и не засоряется. Наслаждайтесь непрерывной заправкой воды для мытья полов, поддерживая чистоту насадок для швабры и сокращая необходимость в ручной заправке. Достигайте точной навигации по дому с помощью технологии Smart Pathfinder. Благодаря усовершенствованным лазерным датчикам вы можете гарантировать точное позиционирование и измерения для наилучших путей уборки. 3Dadapt Obstacle Avoidance использует точное планирование пути для бесперебойной навигации вокруг мебели и других препятствий, обеспечивая постоянную эффективность уборки. С помощью L40 Ultra CE позволяет избегать зон, где находятся домашние животные, и эффективно собирать шерсть. Кроме того, регулируемая влажность мытья полов обеспечивает их безопасность и комфорт. Благодаря аккумулятору емкостью 5200 мАч пылесос позволяет вам поддерживать надежную и бесперебойную процедуру уборки до 260 минут. Легко управляйте уборкой с помощью популярных голосовых помощников, таких как Alexa, Siri и Google Home для максимально комфортного процесса уборки.