Top.Mail.Ru
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE) - фото 1
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE) - фото 2
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE) - фото 3
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE) - фото 4
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE) - фото 5
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE) - фото 6
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE) - фото 7
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE) - фото 8
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE) - фото 9
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE) - фото 10
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
13000 Па
Емкость пылесборника
0.32 л
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Продолжительность автономной уборки, мин
260
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE) - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE) - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE) - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE) - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE) - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE) - фото 6
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE) - фото 7
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE) - фото 8
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE) - фото 9
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE) - фото 10
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718217
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
13000 Па
Емкость пылесборника
0.32 л
Уровень шума, дБ
65
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Продолжительность автономной уборки, мин
260
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
200
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х44х42
Вес, кг.
17.8

Описание товара Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE)

Современный и многофункциональный моющий робот-пылесос Dreame L40 Ultra создан специально для максимально качественной и эффективной уборки Вашего жилого помещения. При помощи высокой мощности всасывания 13000Па и большому спектру встроенных технологий уборки обеспечивает высококачественную уборку каждого уголка Вашего дома. Высокая мощность всасывания 13 000 Па очищает полы и ковры, не оставляя никаких шансов крошкам еды, мусору или шерсти домашних животных. L40 Ultra CE скользит от твердых полов до ковров, эффективно справляясь с трудновыводимыми загрязнениями и мусором, застрявшим в углах. Наслаждайтесь быстрой и эффективной уборкой с функцией Carpet Boost, увеличивающей мощность всасывания для мгновенного улучшения процесса уборки. Линия лезвий теперь спроектирована в мелкозубчатую структуру, что исключает физический контакт с лезвиями для более безопасного использования. Расстояние между зубьями точно распределено с 0,4 мм до 0,05 мм, чтобы свести к минимуму риск запутывания и обезопасить от контакта с детьми или домашними животными. Прорезиненая полоска ролика удлинена и установлена под углом 50 градусов для улучшенного контакта с землей и улучшенного чистящего действия и создана для аэродинамической эффективности, что направляет пыль и частицы прямиком в пылесборник. Упростите ежедневную уборку и возвращайтесь в уже чистый дом. Универсальная станция самообслуживания поддерживает робота в работоспособном состоянии до 75 дней с помощью автоматического опорожнения, мытья швабр и автоматической сушки горячим воздухом, долива воды и многого другого. L40 Ultra CE использует заднюю часть робота, который справляется с пылью в углах и плинтусах. Уборка достигает 60% повышения эффективности уборки углов. Оцените удобство легкой, автоматизированной уборки от края до края, которая заботится о каждом уголке и щели в вашем доме. Эксклюзивная система мытья полов DuoScrub использует две высокоскоростные вращающиеся швабры, которые под давлением очищают стойкую грязь и стойкие пятна. Две волокнистые насадки для швабр помогают уменьшить пятна от воды, значительно повышая эффективность мытья полов. Робот поднимает насадки швабры на высоту до 10.5 мм, чтобы защитить ковры от намокания, обеспечивая более плавную и качественную уборку. Благодаря технологии DualBoost 2.0 вы можете наслаждаться уборкой без помощи рук до 100 дней с большим пылесборником объемом 3,2 л, который тщательно опорожняется и не засоряется. Наслаждайтесь непрерывной заправкой воды для мытья полов, поддерживая чистоту насадок для швабры и сокращая необходимость в ручной заправке. Достигайте точной навигации по дому с помощью технологии Smart Pathfinder. Благодаря усовершенствованным лазерным датчикам вы можете гарантировать точное позиционирование и измерения для наилучших путей уборки. 3Dadapt Obstacle Avoidance использует точное планирование пути для бесперебойной навигации вокруг мебели и других препятствий, обеспечивая постоянную эффективность уборки. С помощью L40 Ultra CE позволяет избегать зон, где находятся домашние животные, и эффективно собирать шерсть. Кроме того, регулируемая влажность мытья полов обеспечивает их безопасность и комфорт. Благодаря аккумулятору емкостью 5200 мАч пылесос позволяет вам поддерживать надежную и бесперебойную процедуру уборки до 260 минут. Легко управляйте уборкой с помощью популярных голосовых помощников, таких как Alexa, Siri и Google Home для максимально комфортного процесса уборки.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
13000 Па
Емкость пылесборника
0.32 л
Уровень шума, дБ
65
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Продолжительность автономной уборки, мин
260
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
200
Развернуть
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Описание
Современный и многофункциональный моющий робот-пылесос Dreame L40 Ultra создан специально для максимально качественной и эффективной уборки Вашего жилого помещения. При помощи высокой мощности всасывания 13000Па и большому спектру встроенных технологий уборки обеспечивает высококачественную уборку каждого уголка Вашего дома. Высокая мощность всасывания 13 000 Па очищает полы и ковры, не оставляя никаких шансов крошкам еды, мусору или шерсти домашних животных. L40 Ultra CE скользит от твердых полов до ковров, эффективно справляясь с трудновыводимыми загрязнениями и мусором, застрявшим в углах. Наслаждайтесь быстрой и эффективной уборкой с функцией Carpet Boost, увеличивающей мощность всасывания для мгновенного улучшения процесса уборки. Линия лезвий теперь спроектирована в мелкозубчатую структуру, что исключает физический контакт с лезвиями для более безопасного использования. Расстояние между зубьями точно распределено с 0,4 мм до 0,05 мм, чтобы свести к минимуму риск запутывания и обезопасить от контакта с детьми или домашними животными. Прорезиненая полоска ролика удлинена и установлена под углом 50 градусов для улучшенного контакта с землей и улучшенного чистящего действия и создана для аэродинамической эффективности, что направляет пыль и частицы прямиком в пылесборник. Упростите ежедневную уборку и возвращайтесь в уже чистый дом. Универсальная станция самообслуживания поддерживает робота в работоспособном состоянии до 75 дней с помощью автоматического опорожнения, мытья швабр и автоматической сушки горячим воздухом, долива воды и многого другого. L40 Ultra CE использует заднюю часть робота, который справляется с пылью в углах и плинтусах. Уборка достигает 60% повышения эффективности уборки углов. Оцените удобство легкой, автоматизированной уборки от края до края, которая заботится о каждом уголке и щели в вашем доме. Эксклюзивная система мытья полов DuoScrub использует две высокоскоростные вращающиеся швабры, которые под давлением очищают стойкую грязь и стойкие пятна. Две волокнистые насадки для швабр помогают уменьшить пятна от воды, значительно повышая эффективность мытья полов. Робот поднимает насадки швабры на высоту до 10.5 мм, чтобы защитить ковры от намокания, обеспечивая более плавную и качественную уборку. Благодаря технологии DualBoost 2.0 вы можете наслаждаться уборкой без помощи рук до 100 дней с большим пылесборником объемом 3,2 л, который тщательно опорожняется и не засоряется. Наслаждайтесь непрерывной заправкой воды для мытья полов, поддерживая чистоту насадок для швабры и сокращая необходимость в ручной заправке. Достигайте точной навигации по дому с помощью технологии Smart Pathfinder. Благодаря усовершенствованным лазерным датчикам вы можете гарантировать точное позиционирование и измерения для наилучших путей уборки. 3Dadapt Obstacle Avoidance использует точное планирование пути для бесперебойной навигации вокруг мебели и других препятствий, обеспечивая постоянную эффективность уборки. С помощью L40 Ultra CE позволяет избегать зон, где находятся домашние животные, и эффективно собирать шерсть. Кроме того, регулируемая влажность мытья полов обеспечивает их безопасность и комфорт. Благодаря аккумулятору емкостью 5200 мАч пылесос позволяет вам поддерживать надежную и бесперебойную процедуру уборки до 260 минут. Легко управляйте уборкой с помощью популярных голосовых помощников, таких как Alexa, Siri и Google Home для максимально комфортного процесса уборки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 Ultra CE White (RLD52SE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...