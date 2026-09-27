Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete (RLH71DE-1) Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Емкость пылесборника
0.22 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
влажная уборка вращающимся валиком
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Dreamehome
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%88 990 руб. 99 990 руб.
В наличии
Код товара: 741520
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
88 990 руб. -11%
99 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Емкость пылесборника
0.22 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
71
Комплектация
документация, кабель питания, моющее средство, станция самоочистки
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
влажная уборка вращающимся валиком
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Dreamehome
Голосовой помощник
Алиса, Alexa, Google Ассистент, Siri
Датчики
контактный бампер,датчики перепада высоты,лидар,лазерные датчики препятствий
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
2500
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Потребляемая мощность, Вт
75
Время зарядки, мин
2365200
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
420
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х57х51
Вес, кг.
26
Описание товара Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete (RLH71DE-1) Black
Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete – это не просто пылесос, а многофункциональное устройство, способное выполнять различные задачи по уборке. Он может: пылесосить, мыть полы, самоочищаться, сушить швабры.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, белые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Емкость пылесборника
0.22 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
71
Комплектация
документация, кабель питания, моющее средство, станция самоочистки
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
влажная уборка вращающимся валиком
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Dreamehome
Голосовой помощник
Алиса, Alexa, Google Ассистент, Siri
Датчики
контактный бампер,датчики перепада высоты,лидар,лазерные датчики препятствий
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Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
2500
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Потребляемая мощность, Вт
75
Время зарядки, мин
2365200
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
420
Страна производитель
Китай
Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete – это не просто пылесос, а многофункциональное устройство, способное выполнять различные задачи по уборке. Он может: пылесосить, мыть полы, самоочищаться, сушить швабры.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, белые
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, белые
Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete (RLH71DE-1) Black - по цене 88990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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