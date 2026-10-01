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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black

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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 1
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 2
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 3
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 4
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 5
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 6
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 7
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 8
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 9
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 10
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 11
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 12
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 13
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 14
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 15
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 16
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 17
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 18
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность всасывания
25000 Па
Емкость пылесборника
0.395 л
Кол-во насадок в комплекте
2
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью, функция полотера
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Dreamehome
Продолжительность автономной уборки, мин
210
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 6
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 7
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 8
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 9
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 10
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 11
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 12
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 13
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 14
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 15
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 16
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 17
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 18
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737468
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Характеристики

Бренд
Dreame
Мощность всасывания
25000 Па
Емкость пылесборника
0.395 л
Кол-во насадок в комплекте
2
Уровень шума, дБ
70
Комплектация
документация, инструмент для очистки, кабель питания, мешок для пыли х 2 шт, моющее средство, станция самоочистки, удлинитель рампы базовой станции
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью, функция полотера
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Dreamehome
Голосовой помощник
Алиса, Alexa, Google Ассистент
Датчики
DTOF, датчик края, датчик обнаружения ковров, датчик обнаружения стен, датчик перепада высоты, датчик пыли
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Продолжительность автономной уборки, мин
210
Время зарядки, мин
270
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
156
Ширина робота-пылесоса, мм
352
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х75х60
Вес, г.
5

Описание товара Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black

Роботы-пылесосы Dreame - это инновационные устройства, которые предлагают высокую производительность и надёжность в уборке вашего дома. Этот робот-пылесос сочетает в себе современный дизайн и передовые технологии, обеспечивая чистоту и комфорт в вашем жилище. Созданный для тех, кто ценит время и удобство, робот-пылесос Dreame весит всего 4,4 кг и имеет компактные размеры с шириной 350 мм, что позволяет ему легко маневрировать даже в труднодоступных местах. Белый цвет придаёт устройству стильный и современный вид, прекрасно вписываясь в любой интерьер. Оборудованный мощным Li-Ion аккумулятором ёмкостью 5200 мА·ч, этот робот-пылесос обеспечивает непрерывную уборку в течение впечатляющих 230 минут. А время полной зарядки составляет всего 180 минут, что позволяет быстро вернуться к уборке. Пылесос Dreame предлагает два типа уборки: сухую и влажную, что делает его универсальным решением для любой поверхности. С потребляемой мощностью в 55 Вт, он эффективно справляется с различными видами загрязнений, обеспечивая блестящие результаты каждый раз. С Dreame ваша домашняя уборка становится автоматизированной и простой задачей. Наслаждайтесь чистотой и порядком без лишних усилий!

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Dreame
Мощность всасывания
25000 Па
Емкость пылесборника
0.395 л
Кол-во насадок в комплекте
2
Уровень шума, дБ
70
Комплектация
документация, инструмент для очистки, кабель питания, мешок для пыли х 2 шт, моющее средство, станция самоочистки, удлинитель рампы базовой станции
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью, функция полотера
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Dreamehome
Голосовой помощник
Алиса, Alexa, Google Ассистент
Развернуть
Датчики
DTOF, датчик края, датчик обнаружения ковров, датчик обнаружения стен, датчик перепада высоты, датчик пыли
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Продолжительность автономной уборки, мин
210
Время зарядки, мин
270
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
156
Ширина робота-пылесоса, мм
352
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Описание
Роботы-пылесосы Dreame - это инновационные устройства, которые предлагают высокую производительность и надёжность в уборке вашего дома. Этот робот-пылесос сочетает в себе современный дизайн и передовые технологии, обеспечивая чистоту и комфорт в вашем жилище. Созданный для тех, кто ценит время и удобство, робот-пылесос Dreame весит всего 4,4 кг и имеет компактные размеры с шириной 350 мм, что позволяет ему легко маневрировать даже в труднодоступных местах. Белый цвет придаёт устройству стильный и современный вид, прекрасно вписываясь в любой интерьер. Оборудованный мощным Li-Ion аккумулятором ёмкостью 5200 мА·ч, этот робот-пылесос обеспечивает непрерывную уборку в течение впечатляющих 230 минут. А время полной зарядки составляет всего 180 минут, что позволяет быстро вернуться к уборке. Пылесос Dreame предлагает два типа уборки: сухую и влажную, что делает его универсальным решением для любой поверхности. С потребляемой мощностью в 55 Вт, он эффективно справляется с различными видами загрязнений, обеспечивая блестящие результаты каждый раз. С Dreame ваша домашняя уборка становится автоматизированной и простой задачей. Наслаждайтесь чистотой и порядком без лишних усилий!
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Отзывы


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