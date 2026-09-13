Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White
L40s Ultra вмещает до 19,000 Па всасывание для устранения самых сложных беспорядков, как мокрых, так и сухих, скрытых в щелях твердого пола или в коврах. Сверху 100% Эффективность распутывания, проникновение в узкие углы с помощью гибких швабр и боковой щетки, а также устранение препятствий размером до 40мм высокий. Распутывающая щетка HyperStream DuoBrush, оснащенная двумя различными щетками с искусной конструкцией, легко справляется с коврами и щелями в твердых напольных покрытиях, не оставляя после себя ни спутанных участков, ни пыли*. L40s Ultra распознает ваши ковры и коврики и выбирает оптимальные стратегии очистки. Кроме того, вы можете создать персонализированный план для еще более индивидуальных результатов. Уберите швабры, чтобы ковры оставались сухими и безупречными. Интенсивная очистка ковров (двойная очистка) и усиление всасывания (увеличенное всасывание) также доступны для более глубокой очистки Поднимайте швабру до 10,5 мм. Также доступны функции интенсивной чистки ковров (двойная чистка) и усиления всасывания (увеличенная мощность всасывания) для более глубокой очистки. Технология TripleUp позволяет L40s Ultra поднимать и опускать боковую щетку, основную щетку и насадки для мытья полов по отдельности для борьбы с различными типами загрязнений. Поднимает боковые и основную щетки и опускает насадки швабры, сохраняя щетку сухой и предотвращая появление запахов в пылесборнике. Поднимает насадки швабры и опускает боковые и основную щетки, защищая ковры и паласы от влаги. AceClean DryBoard тщательно очищает стиральную доску и подушки одновременно, предотвращая скопление грязи и остатков воды — больше не нужно наклоняться, чтобы убраться.
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, белые
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