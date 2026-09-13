Top.Mail.Ru
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 1
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 2
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 3
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 4
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 5
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 6
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 7
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 8
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 9
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 10
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 11
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 12
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 13
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 14
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 15
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Мощность всасывания
19000 Па
Емкость пылесборника
3200 мл (док станция, 310 мл пылесос)
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Продолжительность автономной уборки, мин
180
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 6
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 7
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 8
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 9
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 10
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 11
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 12
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 13
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 14
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 15
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713886
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dreame
Мощность всасывания
19000 Па
Емкость пылесборника
3200 мл (док станция, 310 мл пылесос)
Уровень шума, дБ
63
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Продолжительность автономной уборки, мин
180
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
200
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х46х45
Вес, кг.
18.5

Описание товара Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White

L40s Ultra вмещает до 19,000 Па всасывание для устранения самых сложных беспорядков, как мокрых, так и сухих, скрытых в щелях твердого пола или в коврах. Сверху 100% Эффективность распутывания, проникновение в узкие углы с помощью гибких швабр и боковой щетки, а также устранение препятствий размером до 40мм высокий. Распутывающая щетка HyperStream DuoBrush, оснащенная двумя различными щетками с искусной конструкцией, легко справляется с коврами и щелями в твердых напольных покрытиях, не оставляя после себя ни спутанных участков, ни пыли*. L40s Ultra распознает ваши ковры и коврики и выбирает оптимальные стратегии очистки. Кроме того, вы можете создать персонализированный план для еще более индивидуальных результатов. Уберите швабры, чтобы ковры оставались сухими и безупречными. Интенсивная очистка ковров (двойная очистка) и усиление всасывания (увеличенное всасывание) также доступны для более глубокой очистки Поднимайте швабру до 10,5 мм. Также доступны функции интенсивной чистки ковров (двойная чистка) и усиления всасывания (увеличенная мощность всасывания) для более глубокой очистки. Технология TripleUp позволяет L40s Ultra поднимать и опускать боковую щетку, основную щетку и насадки для мытья полов по отдельности для борьбы с различными типами загрязнений. Поднимает боковые и основную щетки и опускает насадки швабры, сохраняя щетку сухой и предотвращая появление запахов в пылесборнике. Поднимает насадки швабры и опускает боковые и основную щетки, защищая ковры и паласы от влаги. AceClean DryBoard тщательно очищает стиральную доску и подушки одновременно, предотвращая скопление грязи и остатков воды — больше не нужно наклоняться, чтобы убраться.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Мощность всасывания
19000 Па
Емкость пылесборника
3200 мл (док станция, 310 мл пылесос)
Уровень шума, дБ
63
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Продолжительность автономной уборки, мин
180
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
200
Развернуть
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Описание
L40s Ultra вмещает до 19,000 Па всасывание для устранения самых сложных беспорядков, как мокрых, так и сухих, скрытых в щелях твердого пола или в коврах. Сверху 100% Эффективность распутывания, проникновение в узкие углы с помощью гибких швабр и боковой щетки, а также устранение препятствий размером до 40мм высокий. Распутывающая щетка HyperStream DuoBrush, оснащенная двумя различными щетками с искусной конструкцией, легко справляется с коврами и щелями в твердых напольных покрытиях, не оставляя после себя ни спутанных участков, ни пыли*. L40s Ultra распознает ваши ковры и коврики и выбирает оптимальные стратегии очистки. Кроме того, вы можете создать персонализированный план для еще более индивидуальных результатов. Уберите швабры, чтобы ковры оставались сухими и безупречными. Интенсивная очистка ковров (двойная очистка) и усиление всасывания (увеличенное всасывание) также доступны для более глубокой очистки Поднимайте швабру до 10,5 мм. Также доступны функции интенсивной чистки ковров (двойная чистка) и усиления всасывания (увеличенная мощность всасывания) для более глубокой очистки. Технология TripleUp позволяет L40s Ultra поднимать и опускать боковую щетку, основную щетку и насадки для мытья полов по отдельности для борьбы с различными типами загрязнений. Поднимает боковые и основную щетки и опускает насадки швабры, сохраняя щетку сухой и предотвращая появление запахов в пылесборнике. Поднимает насадки швабры и опускает боковые и основную щетки, защищая ковры и паласы от влаги. AceClean DryBoard тщательно очищает стиральную доску и подушки одновременно, предотвращая скопление грязи и остатков воды — больше не нужно наклоняться, чтобы убраться.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...