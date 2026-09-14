Робот-пылесос Dreame X60 Master (RLX88DE) Black
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Характеристики
Мощность всасывания
35000 Па
Емкость пылесборника
0.23 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью, функция полотера
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
117 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735304
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Характеристики
Бренд
Мощность всасывания
35000 Па
Емкость пылесборника
0.23 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
55
Комплектация
зарядная станция (1 шт.), основная щетка (1 шт., предустановлена, + защита щетки), боковая щетка (1 шт., предустановлена), контейнер-пылесборник (1 шт., предустановлен), фильтр (2 шт., предустановлены), салфетки (2 шт., предустановлены), держатель (2 шт.), мешок для мусора (1 шт. установлен, 1 шт. запасной), модуль подачи чистящего средства (1 шт.), моющее средство (1 шт.), средство для устранения неприятных запахов (1 шт.), документация
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью, функция полотера
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home
Голосовой помощник
Alexa, Google Ассистент, Siri
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
416
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х49
Вес, кг.
16
Описание товара Робот-пылесос Dreame X60 Master (RLX88DE) Black
Dreame X60 Master — умный робот-пылесос с сухой и влажной уборкой, мощностью всасывания 35 000 Па и ИИ-камерами для распознавания 280+ объектов. Оснащён выдвижной боковой щёткой SideReach, шваброй MopExtend (выдвижение до 40 мм), технологией RoboSwing для уборки в углах/вдоль стен, двойной щёткой HyperStream 2.0 и платиной для глубокой чистки ковров под давлением. База автоматически опустошает пылесборник (235 мл / 3,2 л мешок), стирает/сушит швабру при 100°C с ThermoHub, заправляет моющее средство; LiDAR DToF VersaLift, батарея 6400 мАч, преодоление порогов до 8,8 см.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, белые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Мощность всасывания
35000 Па
Емкость пылесборника
0.23 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
55
Комплектация
зарядная станция (1 шт.), основная щетка (1 шт., предустановлена, + защита щетки), боковая щетка (1 шт., предустановлена), контейнер-пылесборник (1 шт., предустановлен), фильтр (2 шт., предустановлены), салфетки (2 шт., предустановлены), держатель (2 шт.), мешок для мусора (1 шт. установлен, 1 шт. запасной), модуль подачи чистящего средства (1 шт.), моющее средство (1 шт.), средство для устранения неприятных запахов (1 шт.), документация
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью, функция полотера
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home
Голосовой помощник
Alexa, Google Ассистент, Siri
Развернуть
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
416
Страна производитель
Китай
Dreame X60 Master — умный робот-пылесос с сухой и влажной уборкой, мощностью всасывания 35 000 Па и ИИ-камерами для распознавания 280+ объектов. Оснащён выдвижной боковой щёткой SideReach, шваброй MopExtend (выдвижение до 40 мм), технологией RoboSwing для уборки в углах/вдоль стен, двойной щёткой HyperStream 2.0 и платиной для глубокой чистки ковров под давлением. База автоматически опустошает пылесборник (235 мл / 3,2 л мешок), стирает/сушит швабру при 100°C с ThermoHub, заправляет моющее средство; LiDAR DToF VersaLift, батарея 6400 мАч, преодоление порогов до 8,8 см.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, белые
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, белые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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