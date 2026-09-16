Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Complete (RLZ83CE-1)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Complete (RLZ83CE-1)
Робот-пылесос Z60 Ultra Roller предназначен для сухой и влажной уборки и обеспечивает полностью автоматизированный уход за полами в доме или квартире. Модель сочетает экстремально высокую мощность всасывания до 28000 Па и интеллектуальные системы очистки, эффективно удаляя пыль, мусор, шерсть животных и сложные загрязнения.Для влажной уборки используется роликовая швабра HydroForce, которая очищает пол с подачей воды и постоянным давлением. Технология AutoShield защищает ковры от намокания, а система MaxiReach обеспечивает качественную уборку вдоль стен и в углах. Поддерживается использование моющих средств благодаря системе DuoSolution с двумя независимыми резервуарами.Робот оснащён двойной щёткой TroboWave с защитой от наматывания волос, что особенно актуально для домов с питомцами. Интеллектуальный режим PetMate на базе ИИ автоматически адаптирует уборку под уровень загрязнений и наличие шерсти.Навигация реализована с помощью системы LDS, фронтальной камеры и бинокулярного зрения с ИИ, что позволяет точно распознавать препятствия, строить детальную карту помещения и прокладывать оптимальные маршруты. Поддерживаются зонирование, уборка по расписанию, автоматическое возобновление работы после подзарядки и голосовое управление.Инновационное шасси LiftPro и выдвижная опора Step Master 2.0 позволяют преодолевать пороги и перепады высоты до 8 см. Подсветка рабочей зоны повышает качество уборки в плохо освещённых местах.Многофункциональная док-станция автоматически извлекает мусор в мешок объёмом 3,2 л, промывает швабру горячей водой до 80 °C, сушит её горячим воздухом, выполняет УФ-обработку и автозаправку воды. Объём бака чистой воды — 4 л, грязной воды — 3,5 л, резервуара моющего средства — 0,6 л.Разработан командой инженеров, стоявших за созданием технологий Dreame.Z60 Ultra Roller рассчитан на максимальную автономность и минимальное участие пользователя, обеспечивая высокий уровень чистоты даже в больших помещениях.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, моющие Dreame, белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, моющие Dreame, белые
Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Complete (RLZ83CE-1)