Робот-пылесос — 1 шт.Базовая станция — 1 шт.Основная щетка (предустановлена) — 1 шт.Защита щетки (предустановлена) — 1 шт.Боковая щетка (предустановлена) — 1 шт.Пылесборник (предустановлен, включая фильтр HEPA) — 1 шт.Держатели салфеток для швабры — 2 шт.Салфетки для швабры (предустановлена) — 2 шт.Мешки для мусора (предустановлен 1) — 2 шт.Инструмент для очистки — 1 шт.Чистящее средство, 200 мл — 1 шт.Пластина для увеличения рампы базовой станции — 1 шт.Краткое руководство по эксплуатации — 1 ш

Робот-пылесос — 1 шт.Базовая станция — 1 шт.Основная щетка (предустановлена) — 1 шт.Защита щетки (предустановлена) — 1 шт.Боковая щетка (предустановлена) — 1 шт.Пылесборник (предустановлен, включая фильтр HEPA) — 1 шт.Держатели салфеток для швабры — 2 шт.Салфетки для швабры (предустановлена) — 2 шт.Мешки для мусора (предустановлен 1) — 2 шт.Инструмент для очистки — 1 шт.Чистящее средство, 200 мл — 1 шт.Пластина для увеличения рампы базовой станции — 1 шт.Краткое руководство по эксплуатации — 1 ш

Описание товара Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White

Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra - робот-пылесос с базой самообслуживания, рассчитанный на полную автоматизацию сухой и влажной уборки квартиры. Модель совмещает мощное всасывание, продвинутую навигацию и станцию, которая сама очищает пылесборник, стирает и сушит мопы после цикла работы.

Для каких помещений и задач

L40s Pro Ultra подходит для средних и крупных квартир с комбинированными покрытиями: плитка, ламинат, паркет, ковры с невысоким ворсом. Робот эффективно убирает повседневный мусор, пыль и шерсть домашних животных, а режим влажной уборки помогает поддерживать чистоту пола между генеральными уборками.

Ключевые особенности

Система навигации с лидаром строит точные карты помещений, запоминает несколько этажей и аккуратно обходит мебель и препятствия. Станция самообслуживания автоматически опустошает контейнер пыли, стирает салфетки горячей водой и сушит их тёплым воздухом, а также может автоматически подмешивать моющее средство. Функция подъёма мопов при заезде на ковёр помогает избежать намокания ковровых покрытий и позволяет комбинировать сухую и влажную уборку за один проход.

Важные нюансы перед покупкой

Для корректной работы требуется место для установки базы с доступом к розетке и свободным пространством перед станцией, чтобы робот мог без проблем парковаться. Максимальная эффективность достигается при регулярной замене расходников - мешка для пыли, фильтров и салфеток - и периодической проверке состояния щёток и датчиков.