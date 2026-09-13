Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White
Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra - робот-пылесос с базой самообслуживания, рассчитанный на полную автоматизацию сухой и влажной уборки квартиры. Модель совмещает мощное всасывание, продвинутую навигацию и станцию, которая сама очищает пылесборник, стирает и сушит мопы после цикла работы.
Для каких помещений и задач
L40s Pro Ultra подходит для средних и крупных квартир с комбинированными покрытиями: плитка, ламинат, паркет, ковры с невысоким ворсом. Робот эффективно убирает повседневный мусор, пыль и шерсть домашних животных, а режим влажной уборки помогает поддерживать чистоту пола между генеральными уборками.
Ключевые особенности
Система навигации с лидаром строит точные карты помещений, запоминает несколько этажей и аккуратно обходит мебель и препятствия. Станция самообслуживания автоматически опустошает контейнер пыли, стирает салфетки горячей водой и сушит их тёплым воздухом, а также может автоматически подмешивать моющее средство. Функция подъёма мопов при заезде на ковёр помогает избежать намокания ковровых покрытий и позволяет комбинировать сухую и влажную уборку за один проход.
Важные нюансы перед покупкой
Для корректной работы требуется место для установки базы с доступом к розетке и свободным пространством перед станцией, чтобы робот мог без проблем парковаться. Максимальная эффективность достигается при регулярной замене расходников - мешка для пыли, фильтров и салфеток - и периодической проверке состояния щёток и датчиков.
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Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra - робот-пылесос с базой самообслуживания, рассчитанный на полную автоматизацию сухой и влажной уборки квартиры. Модель совмещает мощное всасывание, продвинутую навигацию и станцию, которая сама очищает пылесборник, стирает и сушит мопы после цикла работы.
Для каких помещений и задач
L40s Pro Ultra подходит для средних и крупных квартир с комбинированными покрытиями: плитка, ламинат, паркет, ковры с невысоким ворсом. Робот эффективно убирает повседневный мусор, пыль и шерсть домашних животных, а режим влажной уборки помогает поддерживать чистоту пола между генеральными уборками.
Ключевые особенности
Система навигации с лидаром строит точные карты помещений, запоминает несколько этажей и аккуратно обходит мебель и препятствия. Станция самообслуживания автоматически опустошает контейнер пыли, стирает салфетки горячей водой и сушит их тёплым воздухом, а также может автоматически подмешивать моющее средство. Функция подъёма мопов при заезде на ковёр помогает избежать намокания ковровых покрытий и позволяет комбинировать сухую и влажную уборку за один проход.
Важные нюансы перед покупкой
Для корректной работы требуется место для установки базы с доступом к розетке и свободным пространством перед станцией, чтобы робот мог без проблем парковаться. Максимальная эффективность достигается при регулярной замене расходников - мешка для пыли, фильтров и салфеток - и периодической проверке состояния щёток и датчиков.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, белые
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