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Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete (RLH71DE-1) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete (RLH71DE-1) White

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Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete белый - фото 1
Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete белый - фото 2
Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete белый - фото 3
Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete белый - фото 4
Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete белый - фото 5
Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete белый - фото 6
Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete белый - фото 7
Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete белый - фото 8
Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete белый - фото 9
Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete белый - фото 10
Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete белый - фото 11
Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete белый - фото 12
Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
30000 Па
Емкость пылесборника
0.22 л
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Dreamehome
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  • Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete белый - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete белый - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete белый - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete белый - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete белый - фото 6
  • Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete белый - фото 7
  • Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete белый - фото 8
  • Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete белый - фото 9
  • Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete белый - фото 10
  • Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete белый - фото 11
  • Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete белый - фото 12
  • Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
84 990 руб.  99 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729910
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
30000 Па
Емкость пылесборника
0.22 л
Уровень шума, дБ
71
Комплектация
документация, кабель питания, моющее средство, станция самоочистки
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Dreamehome
Время зарядки, мин
270
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
420
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х57х51
Вес, кг.
26

Описание товара Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete (RLH71DE-1) White

Робот-пылесос Dreame — это идеальное решение для поддержания чистоты в вашем доме. Этот умный гаджет сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, обеспечивая эффективную сухую и влажную уборку. Белый корпус, компактные размеры (ширина корпуса — 350 мм) и минималистичный дизайн делают его отличным дополнением к любому интерьеру. Бренд Dreame, известный своим вниманием к деталям и качеству, производит свои устройства в Китае, и эта модель не является исключением. Уровень шума всего 71 дБ гарантирует, что робот работает достаточно тихо, чтобы не мешать вашему отдыху. Полная зарядка занимает 270 минут, после чего робот готов приступить к уборке, обеспечивая чистоту и комфорт в вашем доме. Устройство полностью интегрируется в системы «Умный дом», поддерживая работу с Amazon Alexa, Google Home, Умным домом Яндекса и Dreamehome, что позволяет вам управлять им с помощью голосовых команд или мобильного приложения. С Dreame уборка станет ещё более удобной и простой, делая ваш дом уютным и чистым без лишних усилий.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete (RLH71DE-1) White




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
30000 Па
Емкость пылесборника
0.22 л
Уровень шума, дБ
71
Комплектация
документация, кабель питания, моющее средство, станция самоочистки
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Dreamehome
Время зарядки, мин
270
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
420
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Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Dreame — это идеальное решение для поддержания чистоты в вашем доме. Этот умный гаджет сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, обеспечивая эффективную сухую и влажную уборку. Белый корпус, компактные размеры (ширина корпуса — 350 мм) и минималистичный дизайн делают его отличным дополнением к любому интерьеру. Бренд Dreame, известный своим вниманием к деталям и качеству, производит свои устройства в Китае, и эта модель не является исключением. Уровень шума всего 71 дБ гарантирует, что робот работает достаточно тихо, чтобы не мешать вашему отдыху. Полная зарядка занимает 270 минут, после чего робот готов приступить к уборке, обеспечивая чистоту и комфорт в вашем доме. Устройство полностью интегрируется в системы «Умный дом», поддерживая работу с Amazon Alexa, Google Home, Умным домом Яндекса и Dreamehome, что позволяет вам управлять им с помощью голосовых команд или мобильного приложения. С Dreame уборка станет ещё более удобной и простой, делая ваш дом уютным и чистым без лишних усилий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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