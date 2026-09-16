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Уцененный товар Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 735581
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Уцененный товар Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White хорошее состояние, 735581

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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White хорошее состояние - фото 1
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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White хорошее состояние - фото 2
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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White хорошее состояние - фото 3
Уценка
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White хорошее состояние - фото 4
Уценка
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White хорошее состояние - фото 5
Уценка
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность всасывания
19 000 Па
Емкость пылесборника
3200 мл (док станция, 310 мл пылесос)
Цвет
белый
Тип уборки
влажная, сухая
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Продолжительность автономной уборки, мин
180
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White хорошее состояние - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White хорошее состояние - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White хорошее состояние - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White хорошее состояние - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White хорошее состояние - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
40 760 руб.  62 700 руб. 
Начислим 653 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735581
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White хорошее состояние
40 760 руб. -35%
62 700 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dreame
Мощность всасывания
19 000 Па
Емкость пылесборника
3200 мл (док станция, 310 мл пылесос)
Уровень шума, дБ
63
Цвет
белый
Тип уборки
влажная, сухая
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Продолжительность автономной уборки, мин
180
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
200
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х46х45
Вес, кг.
18.5

Описание товара Уцененный товар Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White хорошее состояние

Причина уценки: после ремонта (ремонт и очистка компонентов, потертости на корпусе, пыль в мешке) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос, щетка-диск 2шт, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Мощность всасывания
19 000 Па
Емкость пылесборника
3200 мл (док станция, 310 мл пылесос)
Уровень шума, дБ
63
Цвет
белый
Тип уборки
влажная, сухая
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Продолжительность автономной уборки, мин
180
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
200
Развернуть
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: после ремонта (ремонт и очистка компонентов, потертости на корпусе, пыль в мешке) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос, щетка-диск 2шт, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 40760 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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