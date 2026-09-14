Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black
Робот-пылесос Dreame создан для тех, кто ценит максимальный комфорт и чистоту. С функцией влажной уборки он тщательно моет полы, а благодаря высокой мощности аккумулятора (6400 мА·ч) способен работать долго без подзарядки. В комплекте — вместительная станция самоочистки с объёмом пылесборника 3200 мл: забудьте о частой очистке, всё автоматически убирается внутрь базы. Ширина пылесоса — 350 мм, а базовой станции — 390 мм, что делает комплект компактным и не занимающим лишнего места. Поддержка Dreamehome и работа с голосовыми помощниками Alexa и Google Ассистент позволяют управлять уборкой в системе «Умный дом», просто задав команду голосом. Черный цвет корпуса выглядит стильно в любом интерьере. Уровень шума 70 дБ подходит для комфортной уборки без лишнего раздражения. Вес 7,95 кг обеспечивает устойчивость и надёжность всей системы. Dreame — для тех, кто хочет больше свободного времени и чистоты без лишних усилий.
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с влажной уборкой, с Алисой, моющие Dreame, для сухой уборки, белые
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