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Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE)

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Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 1
Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 2
Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 3
Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 4
Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 5
Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 6
Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 7
Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 8
Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 9
Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 10
Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 11
Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 12
Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 13
Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 14
Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность всасывания
19000 Па
Емкость пылесборника
0.3 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa
Продолжительность автономной уборки, мин
200
  • Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 1
  • Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 2
  • Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 3
  • Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 4
  • Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 5
  • Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 6
  • Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 7
  • Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 8
  • Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 9
  • Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 10
  • Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 11
  • Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 12
  • Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 13
  • Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 14
  • Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 620 руб. 
Начислим 1370 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717327
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE)
85 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Trouver
Мощность всасывания
19000 Па
Емкость пылесборника
0.3 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
62
Комплектация
боковая щетка, держатель накладки х 2 шт, документация, кабель питания, мешок для пыли, накладка х 2 шт, основная щетка, станция самоочистки, удлинитель рампы базовой станции
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa
Датчики
датчики перепада высоты,контактный бампер,лазерные датчики препятствий,лидар
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
300
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Потребляемая мощность, Вт
75
Продолжительность автономной уборки, мин
200
Время зарядки, мин
240
Ширина робота-пылесоса, мм
35
Ширина базовой станции, мм
39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х47х44
Вес, кг.
20.75

Описание товара Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE)

Trouver Z50 Ultra – это не просто робот-пылесос, а ваш личный помощник по дому, поддерживающий идеальную чистоту. Навигация, основанная на передовых алгоритмах, позволяет роботу-пылесосу эффективно перемещаться по дому, избегая препятствий и тщательно очищая каждый уголок. Trouver Z50 Ultra не просто пылесосит, он также моет полы. Благодаря функции влажной уборки, он одновременно собирает пыль и освежает поверхность пола.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Trouver
Мощность всасывания
19000 Па
Емкость пылесборника
0.3 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
62
Комплектация
боковая щетка, держатель накладки х 2 шт, документация, кабель питания, мешок для пыли, накладка х 2 шт, основная щетка, станция самоочистки, удлинитель рампы базовой станции
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa
Датчики
датчики перепада высоты,контактный бампер,лазерные датчики препятствий,лидар
Развернуть
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
300
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Потребляемая мощность, Вт
75
Продолжительность автономной уборки, мин
200
Время зарядки, мин
240
Ширина робота-пылесоса, мм
35
Ширина базовой станции, мм
39
Страна производитель
Китай
Описание
Trouver Z50 Ultra – это не просто робот-пылесос, а ваш личный помощник по дому, поддерживающий идеальную чистоту. Навигация, основанная на передовых алгоритмах, позволяет роботу-пылесосу эффективно перемещаться по дому, избегая препятствий и тщательно очищая каждый уголок. Trouver Z50 Ultra не просто пылесосит, он также моет полы. Благодаря функции влажной уборки, он одновременно собирает пыль и освежает поверхность пола.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE) - по цене 85620 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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