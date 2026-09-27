Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU (RLL53SE) White
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU (RLL53SE) White
Роботы-пылесосы Dreame - это инновационные устройства, которые предлагают высокую производительность и надёжность в уборке вашего дома. Этот робот-пылесос сочетает в себе современный дизайн и передовые технологии, обеспечивая чистоту и комфорт в вашем жилище. Созданный для тех, кто ценит время и удобство, робот-пылесос Dreame весит всего 4,4 кг и имеет компактные размеры с шириной 350 мм, что позволяет ему легко маневрировать даже в труднодоступных местах. Белый цвет придаёт устройству стильный и современный вид, прекрасно вписываясь в любой интерьер. Оборудованный мощным Li-Ion аккумулятором ёмкостью 5200 мА·ч, этот робот-пылесос обеспечивает непрерывную уборку в течение впечатляющих 230 минут. А время полной зарядки составляет всего 180 минут, что позволяет быстро вернуться к уборке. Пылесос Dreame предлагает два типа уборки: сухую и влажную, что делает его универсальным решением для любой поверхности. С потребляемой мощностью в 55 Вт, он эффективно справляется с различными видами загрязнений, обеспечивая блестящие результаты каждый раз. С Dreame ваша домашняя уборка становится автоматизированной и простой задачей. Наслаждайтесь чистотой и порядком без лишних усилий!
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой
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