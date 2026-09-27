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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU (RLL53SE) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU (RLL53SE) White

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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 1
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 2
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 3
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 4
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 5
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 6
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 7
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 8
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 9
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 10
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 11
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 12
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 13
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 14
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 15
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 16
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 17
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 18
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 19
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания, Вт
25000 Па
Емкость пылесборника
пылесборник 0.25 л; контейнер для пыли: 3.2 л; контейнер для воды 4.5 л
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
быстрая уборка, движение вдоль стен, влажная уборка
Продолжительность автономной уборки, мин
230
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 6
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 7
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 8
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 9
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 10
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 11
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 12
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 13
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 14
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 15
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 16
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 17
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 18
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 19
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726725
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания, Вт
25000 Па
Емкость пылесборника
пылесборник 0.25 л; контейнер для пыли: 3.2 л; контейнер для воды 4.5 л
Комплектация
робот-пылесос, базовая станция; пластина для станции, держатели салфеток для швабры - 2 шт.; мешки для мусора, чистящее средство, документация
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
быстрая уборка, движение вдоль стен, влажная уборка
Датчики
лазерный, лидар, сенсорный бампер
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
55
Продолжительность автономной уборки, мин
230
Время зарядки, мин
180
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Размеры в упаковке, см
65х45х43
Вес, кг.
17

Описание товара Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU (RLL53SE) White

Роботы-пылесосы Dreame - это инновационные устройства, которые предлагают высокую производительность и надёжность в уборке вашего дома. Этот робот-пылесос сочетает в себе современный дизайн и передовые технологии, обеспечивая чистоту и комфорт в вашем жилище. Созданный для тех, кто ценит время и удобство, робот-пылесос Dreame весит всего 4,4 кг и имеет компактные размеры с шириной 350 мм, что позволяет ему легко маневрировать даже в труднодоступных местах. Белый цвет придаёт устройству стильный и современный вид, прекрасно вписываясь в любой интерьер. Оборудованный мощным Li-Ion аккумулятором ёмкостью 5200 мА·ч, этот робот-пылесос обеспечивает непрерывную уборку в течение впечатляющих 230 минут. А время полной зарядки составляет всего 180 минут, что позволяет быстро вернуться к уборке. Пылесос Dreame предлагает два типа уборки: сухую и влажную, что делает его универсальным решением для любой поверхности. С потребляемой мощностью в 55 Вт, он эффективно справляется с различными видами загрязнений, обеспечивая блестящие результаты каждый раз. С Dreame ваша домашняя уборка становится автоматизированной и простой задачей. Наслаждайтесь чистотой и порядком без лишних усилий!

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU (RLL53SE) White




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания, Вт
25000 Па
Емкость пылесборника
пылесборник 0.25 л; контейнер для пыли: 3.2 л; контейнер для воды 4.5 л
Комплектация
робот-пылесос, базовая станция; пластина для станции, держатели салфеток для швабры - 2 шт.; мешки для мусора, чистящее средство, документация
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
быстрая уборка, движение вдоль стен, влажная уборка
Датчики
лазерный, лидар, сенсорный бампер
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
55
Развернуть
Продолжительность автономной уборки, мин
230
Время зарядки, мин
180
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Описание
Роботы-пылесосы Dreame - это инновационные устройства, которые предлагают высокую производительность и надёжность в уборке вашего дома. Этот робот-пылесос сочетает в себе современный дизайн и передовые технологии, обеспечивая чистоту и комфорт в вашем жилище. Созданный для тех, кто ценит время и удобство, робот-пылесос Dreame весит всего 4,4 кг и имеет компактные размеры с шириной 350 мм, что позволяет ему легко маневрировать даже в труднодоступных местах. Белый цвет придаёт устройству стильный и современный вид, прекрасно вписываясь в любой интерьер. Оборудованный мощным Li-Ion аккумулятором ёмкостью 5200 мА·ч, этот робот-пылесос обеспечивает непрерывную уборку в течение впечатляющих 230 минут. А время полной зарядки составляет всего 180 минут, что позволяет быстро вернуться к уборке. Пылесос Dreame предлагает два типа уборки: сухую и влажную, что делает его универсальным решением для любой поверхности. С потребляемой мощностью в 55 Вт, он эффективно справляется с различными видами загрязнений, обеспечивая блестящие результаты каждый раз. С Dreame ваша домашняя уборка становится автоматизированной и простой задачей. Наслаждайтесь чистотой и порядком без лишних усилий!
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Отзывы


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