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Робот-пылесос Dreame D30 Ultra RU (RTD31TE) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-пылесос Dreame D30 Ultra RU (RTD31TE) White

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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D30 Ultra RU - фото 5
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D30 Ultra RU - фото 6
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D30 Ultra RU - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания, Вт
25000 Па
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Работа в системе «Умный дом»
Dreamehome
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D30 Ultra RU - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D30 Ultra RU - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D30 Ultra RU - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D30 Ultra RU - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D30 Ultra RU - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D30 Ultra RU - фото 6
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D30 Ultra RU - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726730
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания, Вт
25000 Па
Уровень шума, дБ
76
Комплектация
кабель питания, документация, пластина рампы станции самоочистки, мешок для пыли х 2 шт
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Работа в системе «Умный дом»
Dreamehome
Датчики
датчик обнаружения ковров, датчик перепада высоты
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
75
Время зарядки, мин
240
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
457
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х43х42
Вес, кг.
18

Описание товара Робот-пылесос Dreame D30 Ultra RU (RTD31TE) White

Робот-пылесос Dreame — это современный и стильный помощник, созданный для упрощения вашего повседневного быта. Этот робот-пылесос сочетает в себе как сухую, так и влажную уборку, что делает его универсальным инструментом для поддержания чистоты в вашем доме. Он оснащен мощной литий-ионной батареей емкостью 5200 мА·ч, которая обеспечивает до 240 минут эффективной работы после полной зарядки. С потребляемой мощностью в 75 Вт, этот робот-пылесос гарантирует высокую производительность и надежность. Элегантный белый цвет устройства придаст вашему интерьеры современный вид. При этом его уровень шума составляет всего 76 дБ, что позволяет устройству работать достаточно тихо, не отвлекая вас от повседневных дел. С шириной робота в 350 мм и базовой станции в 457 мм, Dreame легко разместится в любом уголке вашего дома, не занимая много места. Этот робот-пылесос станет идеальным решением для тех, кто ценит время и комфорт.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame D30 Ultra RU (RTD31TE) White




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания, Вт
25000 Па
Уровень шума, дБ
76
Комплектация
кабель питания, документация, пластина рампы станции самоочистки, мешок для пыли х 2 шт
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Работа в системе «Умный дом»
Dreamehome
Датчики
датчик обнаружения ковров, датчик перепада высоты
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
75
Развернуть
Время зарядки, мин
240
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
457
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Dreame — это современный и стильный помощник, созданный для упрощения вашего повседневного быта. Этот робот-пылесос сочетает в себе как сухую, так и влажную уборку, что делает его универсальным инструментом для поддержания чистоты в вашем доме. Он оснащен мощной литий-ионной батареей емкостью 5200 мА·ч, которая обеспечивает до 240 минут эффективной работы после полной зарядки. С потребляемой мощностью в 75 Вт, этот робот-пылесос гарантирует высокую производительность и надежность. Элегантный белый цвет устройства придаст вашему интерьеры современный вид. При этом его уровень шума составляет всего 76 дБ, что позволяет устройству работать достаточно тихо, не отвлекая вас от повседневных дел. С шириной робота в 350 мм и базовой станции в 457 мм, Dreame легко разместится в любом уголке вашего дома, не занимая много места. Этот робот-пылесос станет идеальным решением для тех, кто ценит время и комфорт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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