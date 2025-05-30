Робот-пылесос Dreame Bot W10 Pro
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame Bot W10 Pro
Мощность всасывания в 4000 Па позволяет роботу-пылесосу Dreame Bot W10 Pro отлично справляться с грязью и въевшимися пятнами. Робот-пылесос оснащено двумя вращающимися накладками для мытья полов, которые позволяют осуществлять интенсивную и тщательную влажную уборку. Также, в комплект входит станция автоматической очистки. Система навигации LIDAR помогает строить оптимальный маршрут, а технология защиты от столкновений и падений обеспечивает безопасность. Dreame Bot W10 Pro оснащён технологией преодоления препятствий AI Action высотой до 18 мм и возможностью просмотра видео в реальном времени с помощью AI Camera. С помощью приложения Mi Home можно установить режим уборки в определенной области, определить количество воды, используемой для мытья полов, или где необходимо увеличить мощность всасывания. Также, доступны такие опции, как запретные зоны, уборка определенных зон или уборка комнаты за комнатой.
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Теги товара: белые
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с влажной уборкой, с Алисой, моющий со станцией самоочистки, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, для сухой уборки
Теги товара: белые
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в подарок. Пока не использовали, потом отзыв дополню.
Достоинства:
Комментарий:
он молй самый любимый помощник!
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна этим робот пылесосом! Со своей задачей полностью справляется! Отличный помощник, незаменимая вещь в доме! Очень простой в использовании, легко разобраться. Однозначно рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Пришел очень быстро. Пылесосит и намывает хорошо. Не много шумный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос . Спасибо за скидку продавцу!!!
Достоинства:
Комментарий:
Заказала маме в подарок, она очень довольна! Мощность у пылесоса на высшем уровне, теперь о шерсти кота можно не беспокоиться. А то что он автоматически опустошает мешок для мусора - просто чудесно. Из минусов, наверное, могу сказать что он шумноват.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар. Работает шустро, сам очищается, управление через приложение.
Достоинства:
Комментарий:
Суперский пылесос! Уже был такой на даче, взяли еще домой. Пылесосит отлично, моет чисто, особенно со средством. Программа удобная, быстро разобрались.
Достоинства:
Комментарий:
Неделя в эксплуатации. Пока нареканий нет. Некоторые особенности пылесоса: 1. Пылесосит углы он значительно лучше, чем их моет. 2. Сам нашёл входной ковёр, определил что это именно ковёр и отдельно пропылесосил его на более мощном режиме. 3. С Алисой совмещать можно, но толку от этого нет. Она не понимает деление квартиры на карте и не может запустить его как надо. К тому же колонка может работать на частоте 5ГГц, а вот пылесос нет. Из-за чего приходится переключатся между вайфаями. 4. Вроде не шибко тупой и успешно объезжает всё, что мешает. 5. Рекомендовал бы зонированную уборку по 2 цикла на сухую и влажную без расписания а просто в удобное Вам время в помещениях.
Достоинства:
Комментарий:
Впечатление от пылесоса хорошее, чистит хорошо. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Покупался в подарок. Одаряемый доволен)
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос. работает тихо. быстрая настройка с телефона
Достоинства:
Комментарий:
Очень рада, что купила этот робот пылесос. Пришёл во время. Работает добросовестно. У меня нет животных и ковров. Для небольшой квартиры это прекрасное решение.
Достоинства:
Комментарий:
Ничего сказать не могу, заказывал на подарок. Пришло вовремя
Достоинства:
Комментарий:
отличный помощник по дому, очень быстро убирает. мыть не моет как заявлено, но протирает пыль хорошо,, хоть я и ставила на мокрую уборку. После уборки всает на станцию и из пылесоса всю пыль переносит на станцию в большой мешок. За сутки без подзарядки разрядился до 24%
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный робот пылесос, был выбрал исходя из бюджета после изучения рынка. Основными критериями были умная навигация, т.к в квартире много препятствий в виде мебели, цветов и животных, а также максимальная автономность. После уборки контейнер для пыли автоматически опорожняется в мешок на докстанции. Качество уборки хорошее, проходит максимально плотно везде где это возможно. Радует удобное приложение для настройки и контроля. Единственной слабостью оказались провода, плохо распознаются и частенько могут остановить уборки намотавшись на щетку. Что касается влажной уборки - в данном бюджете пылесосов с самоочисткой швабр, при этом без отказа от очистки контейнера, не бывает. А без самоочистки мопы достаточно быстро становятся грязными, поэтому обычно выставляю влажную уборку только в кухне, чтобы не размазывать грязь по квартире, после чего мопы необходимы вручную полоскать. Воды в баке хватает довольно надолго но без полоскания мопов в этом нет смысла. Обратите на это внимание, т.к продавец почему то в вопросах отвечает что в этой модели есть самоочистка мопов. Это модель только с самоочисткой мусорного контейнера.
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, только коробка была занята при транспортировке. но робот цел
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравится.Удобный в пользовании, особенно понравилась функция самоочистки.Покупкой довольны.Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отличный, наверно лучший за свои деньги
Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Bot W10 Pro
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в подарок. Пока не использовали, потом отзыв дополню.
Достоинства:
Комментарий:
он молй самый любимый помощник!
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна этим робот пылесосом! Со своей задачей полностью справляется! Отличный помощник, незаменимая вещь в доме! Очень простой в использовании, легко разобраться. Однозначно рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Пришел очень быстро. Пылесосит и намывает хорошо. Не много шумный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос . Спасибо за скидку продавцу!!!
Достоинства:
Комментарий:
Заказала маме в подарок, она очень довольна! Мощность у пылесоса на высшем уровне, теперь о шерсти кота можно не беспокоиться. А то что он автоматически опустошает мешок для мусора - просто чудесно. Из минусов, наверное, могу сказать что он шумноват.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар. Работает шустро, сам очищается, управление через приложение.
Достоинства:
Комментарий:
Суперский пылесос! Уже был такой на даче, взяли еще домой. Пылесосит отлично, моет чисто, особенно со средством. Программа удобная, быстро разобрались.
Достоинства:
Комментарий:
Неделя в эксплуатации. Пока нареканий нет. Некоторые особенности пылесоса: 1. Пылесосит углы он значительно лучше, чем их моет. 2. Сам нашёл входной ковёр, определил что это именно ковёр и отдельно пропылесосил его на более мощном режиме. 3. С Алисой совмещать можно, но толку от этого нет. Она не понимает деление квартиры на карте и не может запустить его как надо. К тому же колонка может работать на частоте 5ГГц, а вот пылесос нет. Из-за чего приходится переключатся между вайфаями. 4. Вроде не шибко тупой и успешно объезжает всё, что мешает. 5. Рекомендовал бы зонированную уборку по 2 цикла на сухую и влажную без расписания а просто в удобное Вам время в помещениях.
Достоинства:
Комментарий:
Впечатление от пылесоса хорошее, чистит хорошо. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Покупался в подарок. Одаряемый доволен)
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос. работает тихо. быстрая настройка с телефона
Достоинства:
Комментарий:
Очень рада, что купила этот робот пылесос. Пришёл во время. Работает добросовестно. У меня нет животных и ковров. Для небольшой квартиры это прекрасное решение.
Достоинства:
Комментарий:
Ничего сказать не могу, заказывал на подарок. Пришло вовремя
Достоинства:
Комментарий:
отличный помощник по дому, очень быстро убирает. мыть не моет как заявлено, но протирает пыль хорошо,, хоть я и ставила на мокрую уборку. После уборки всает на станцию и из пылесоса всю пыль переносит на станцию в большой мешок. За сутки без подзарядки разрядился до 24%
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный робот пылесос, был выбрал исходя из бюджета после изучения рынка. Основными критериями были умная навигация, т.к в квартире много препятствий в виде мебели, цветов и животных, а также максимальная автономность. После уборки контейнер для пыли автоматически опорожняется в мешок на докстанции. Качество уборки хорошее, проходит максимально плотно везде где это возможно. Радует удобное приложение для настройки и контроля. Единственной слабостью оказались провода, плохо распознаются и частенько могут остановить уборки намотавшись на щетку. Что касается влажной уборки - в данном бюджете пылесосов с самоочисткой швабр, при этом без отказа от очистки контейнера, не бывает. А без самоочистки мопы достаточно быстро становятся грязными, поэтому обычно выставляю влажную уборку только в кухне, чтобы не размазывать грязь по квартире, после чего мопы необходимы вручную полоскать. Воды в баке хватает довольно надолго но без полоскания мопов в этом нет смысла. Обратите на это внимание, т.к продавец почему то в вопросах отвечает что в этой модели есть самоочистка мопов. Это модель только с самоочисткой мусорного контейнера.
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, только коробка была занята при транспортировке. но робот цел
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравится.Удобный в пользовании, особенно понравилась функция самоочистки.Покупкой довольны.Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отличный, наверно лучший за свои деньги