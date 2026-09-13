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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White

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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White - фото 1
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White - фото 2
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White - фото 3
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White - фото 4
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White - фото 5
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White - фото 6
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White - фото 7
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White - фото 8
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White - фото 9
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White - фото 10
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White - фото 11
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность всасывания, Вт
13000 Па
Емкость пылесборника
0.5 л
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Продолжительность автономной уборки, мин
285
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White - фото 6
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White - фото 7
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White - фото 8
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White - фото 9
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White - фото 10
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White - фото 11
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712448
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Характеристики

Бренд
Dreame
Мощность всасывания, Вт
13000 Па
Емкость пылесборника
0.5 л
Уровень шума, дБ
74
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Датчики
лазерные датчики препятствий,контактный бампер,датчики перепада высоты,лидар
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Продолжительность автономной уборки, мин
285
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
298
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х39х39
Вес, кг.
11

Описание товара Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White

Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Dreame
Мощность всасывания, Вт
13000 Па
Емкость пылесборника
0.5 л
Уровень шума, дБ
74
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Датчики
лазерные датчики препятствий,контактный бампер,датчики перепада высоты,лидар
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Продолжительность автономной уборки, мин
285
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Развернуть
Ширина базовой станции, мм
298
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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