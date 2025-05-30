Робот-пылесос Dreame Bot W10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
4000 Вт
Емкость пылесборника
450 мл
Кол-во насадок в комплекте
2
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Умный дом Яндекса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 575733
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
4000 Вт
Емкость пылесборника
450 мл
Кол-во насадок в комплекте
2
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
Боковая щетка
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Умный дом Яндекса
Голосовой помощник
Алиса, Alexa
Датчики
инфракрасные/ультразвуковые
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
4000
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Потребляемая мощность, Вт
55
Время зарядки, мин
259200
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
300
Ширина базовой станции, мм
400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х40
Вес, кг.
18
Описание товара Робот-пылесос Dreame Bot W10
Робот-пылесос для уборки пола, уборка: сухая, влажная, пылесборник 0.45 л, голосовое управление, кнопки, мобильное приложение, площадь уборки 300 м2, время уборки 210 мин, виртуальная стена, программирование графика уборки, автоматический возврат на базу.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, моющие Dreame, белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 39 990 руб.9998 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame D30 ultra CE (RTD32TE) Black
-
В наличииЦена 48 990 руб.12248 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame L40 ultra VE (RTD33TE) Black
-
В наличииЦена 85 620 руб.21405 руб. в СплитРобот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE)
-
В наличииЦена 94 830 руб.23708 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Compl...
-
В наличииЦена 95 400 руб. 99 990 руб.23850 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete (RLH71DE-1) B...
-
В наличииЦена 101 130 руб.25283 руб. в СплитРобот-пылесос Trouver Robot Vacuum V50 Ultra Complete (RLV72LE-1...
Бренд
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
4000 Вт
Емкость пылесборника
450 мл
Кол-во насадок в комплекте
2
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
Боковая щетка
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Умный дом Яндекса
Голосовой помощник
Алиса, Alexa
Развернуть
Датчики
инфракрасные/ультразвуковые
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
4000
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Потребляемая мощность, Вт
55
Время зарядки, мин
259200
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
300
Ширина базовой станции, мм
400
Страна производитель
Китай
Робот-пылесос для уборки пола, уборка: сухая, влажная, пылесборник 0.45 л, голосовое управление, кнопки, мобильное приложение, площадь уборки 300 м2, время уборки 210 мин, виртуальная стена, программирование графика уборки, автоматический возврат на базу.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, моющие Dreame, белые
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, моющие Dreame, белые
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в подарок. Пока не использовали, потом отзыв дополню.
Достоинства:
Комментарий:
он молй самый любимый помощник!
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна этим робот пылесосом! Со своей задачей полностью справляется! Отличный помощник, незаменимая вещь в доме! Очень простой в использовании, легко разобраться. Однозначно рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Пришел очень быстро. Пылесосит и намывает хорошо. Не много шумный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос . Спасибо за скидку продавцу!!!
Достоинства:
Комментарий:
Заказала маме в подарок, она очень довольна! Мощность у пылесоса на высшем уровне, теперь о шерсти кота можно не беспокоиться. А то что он автоматически опустошает мешок для мусора - просто чудесно. Из минусов, наверное, могу сказать что он шумноват.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар. Работает шустро, сам очищается, управление через приложение.
Достоинства:
Комментарий:
Суперский пылесос! Уже был такой на даче, взяли еще домой. Пылесосит отлично, моет чисто, особенно со средством. Программа удобная, быстро разобрались.
Достоинства:
Комментарий:
Неделя в эксплуатации. Пока нареканий нет. Некоторые особенности пылесоса: 1. Пылесосит углы он значительно лучше, чем их моет. 2. Сам нашёл входной ковёр, определил что это именно ковёр и отдельно пропылесосил его на более мощном режиме. 3. С Алисой совмещать можно, но толку от этого нет. Она не понимает деление квартиры на карте и не может запустить его как надо. К тому же колонка может работать на частоте 5ГГц, а вот пылесос нет. Из-за чего приходится переключатся между вайфаями. 4. Вроде не шибко тупой и успешно объезжает всё, что мешает. 5. Рекомендовал бы зонированную уборку по 2 цикла на сухую и влажную без расписания а просто в удобное Вам время в помещениях.
Достоинства:
Комментарий:
Впечатление от пылесоса хорошее, чистит хорошо. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Покупался в подарок. Одаряемый доволен)
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос. работает тихо. быстрая настройка с телефона
Достоинства:
Комментарий:
Очень рада, что купила этот робот пылесос. Пришёл во время. Работает добросовестно. У меня нет животных и ковров. Для небольшой квартиры это прекрасное решение.
Достоинства:
Комментарий:
Ничего сказать не могу, заказывал на подарок. Пришло вовремя
Достоинства:
Комментарий:
отличный помощник по дому, очень быстро убирает. мыть не моет как заявлено, но протирает пыль хорошо,, хоть я и ставила на мокрую уборку. После уборки всает на станцию и из пылесоса всю пыль переносит на станцию в большой мешок. За сутки без подзарядки разрядился до 24%
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный робот пылесос, был выбрал исходя из бюджета после изучения рынка. Основными критериями были умная навигация, т.к в квартире много препятствий в виде мебели, цветов и животных, а также максимальная автономность. После уборки контейнер для пыли автоматически опорожняется в мешок на докстанции. Качество уборки хорошее, проходит максимально плотно везде где это возможно. Радует удобное приложение для настройки и контроля. Единственной слабостью оказались провода, плохо распознаются и частенько могут остановить уборки намотавшись на щетку. Что касается влажной уборки - в данном бюджете пылесосов с самоочисткой швабр, при этом без отказа от очистки контейнера, не бывает. А без самоочистки мопы достаточно быстро становятся грязными, поэтому обычно выставляю влажную уборку только в кухне, чтобы не размазывать грязь по квартире, после чего мопы необходимы вручную полоскать. Воды в баке хватает довольно надолго но без полоскания мопов в этом нет смысла. Обратите на это внимание, т.к продавец почему то в вопросах отвечает что в этой модели есть самоочистка мопов. Это модель только с самоочисткой мусорного контейнера.
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, только коробка была занята при транспортировке. но робот цел
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравится.Удобный в пользовании, особенно понравилась функция самоочистки.Покупкой довольны.Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отличный, наверно лучший за свои деньги
Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Bot W10
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в подарок. Пока не использовали, потом отзыв дополню.
Достоинства:
Комментарий:
он молй самый любимый помощник!
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна этим робот пылесосом! Со своей задачей полностью справляется! Отличный помощник, незаменимая вещь в доме! Очень простой в использовании, легко разобраться. Однозначно рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Пришел очень быстро. Пылесосит и намывает хорошо. Не много шумный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос . Спасибо за скидку продавцу!!!
Достоинства:
Комментарий:
Заказала маме в подарок, она очень довольна! Мощность у пылесоса на высшем уровне, теперь о шерсти кота можно не беспокоиться. А то что он автоматически опустошает мешок для мусора - просто чудесно. Из минусов, наверное, могу сказать что он шумноват.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар. Работает шустро, сам очищается, управление через приложение.
Достоинства:
Комментарий:
Суперский пылесос! Уже был такой на даче, взяли еще домой. Пылесосит отлично, моет чисто, особенно со средством. Программа удобная, быстро разобрались.
Достоинства:
Комментарий:
Неделя в эксплуатации. Пока нареканий нет. Некоторые особенности пылесоса: 1. Пылесосит углы он значительно лучше, чем их моет. 2. Сам нашёл входной ковёр, определил что это именно ковёр и отдельно пропылесосил его на более мощном режиме. 3. С Алисой совмещать можно, но толку от этого нет. Она не понимает деление квартиры на карте и не может запустить его как надо. К тому же колонка может работать на частоте 5ГГц, а вот пылесос нет. Из-за чего приходится переключатся между вайфаями. 4. Вроде не шибко тупой и успешно объезжает всё, что мешает. 5. Рекомендовал бы зонированную уборку по 2 цикла на сухую и влажную без расписания а просто в удобное Вам время в помещениях.
Достоинства:
Комментарий:
Впечатление от пылесоса хорошее, чистит хорошо. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Покупался в подарок. Одаряемый доволен)
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос. работает тихо. быстрая настройка с телефона
Достоинства:
Комментарий:
Очень рада, что купила этот робот пылесос. Пришёл во время. Работает добросовестно. У меня нет животных и ковров. Для небольшой квартиры это прекрасное решение.
Достоинства:
Комментарий:
Ничего сказать не могу, заказывал на подарок. Пришло вовремя
Достоинства:
Комментарий:
отличный помощник по дому, очень быстро убирает. мыть не моет как заявлено, но протирает пыль хорошо,, хоть я и ставила на мокрую уборку. После уборки всает на станцию и из пылесоса всю пыль переносит на станцию в большой мешок. За сутки без подзарядки разрядился до 24%
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный робот пылесос, был выбрал исходя из бюджета после изучения рынка. Основными критериями были умная навигация, т.к в квартире много препятствий в виде мебели, цветов и животных, а также максимальная автономность. После уборки контейнер для пыли автоматически опорожняется в мешок на докстанции. Качество уборки хорошее, проходит максимально плотно везде где это возможно. Радует удобное приложение для настройки и контроля. Единственной слабостью оказались провода, плохо распознаются и частенько могут остановить уборки намотавшись на щетку. Что касается влажной уборки - в данном бюджете пылесосов с самоочисткой швабр, при этом без отказа от очистки контейнера, не бывает. А без самоочистки мопы достаточно быстро становятся грязными, поэтому обычно выставляю влажную уборку только в кухне, чтобы не размазывать грязь по квартире, после чего мопы необходимы вручную полоскать. Воды в баке хватает довольно надолго но без полоскания мопов в этом нет смысла. Обратите на это внимание, т.к продавец почему то в вопросах отвечает что в этой модели есть самоочистка мопов. Это модель только с самоочисткой мусорного контейнера.
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, только коробка была занята при транспортировке. но робот цел
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравится.Удобный в пользовании, особенно понравилась функция самоочистки.Покупкой довольны.Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отличный, наверно лучший за свои деньги