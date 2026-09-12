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Робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen2

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Робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen2 - фото 1
Робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen2 - фото 2
Робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen2 - фото 3
Робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen2 - фото 4
Робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen2 - фото 5
Робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen2 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
  • Робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen2 - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen2 - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen2 - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen2 - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen2 - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen2 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680726
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Размеры в упаковке, см
45х40х14
Вес, кг.
5.5

Описание товара Робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen2

Робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen2 оборудован контейнером для сбора пыли объемом 0.47 л. Основная силиконовая щетка имеет разборную конструкцию для легкой очистки. Через приложение Dreamehome или голосового помощника можно выбрать день уборки, зонировать помещение, ограничить передвижение по конкретным участкам. Dreame L10s Pro Gen2 оснащен аккумулятором, энергии которого достаточно для 155 мин непрерывной работы. Конструкцией предусмотрен резервуар для воды объемом 0.3 л. При уборке ковровых покрытий модель автоматически увеличивает мощность всасывания. Встроенные датчики позволяют устройству распознавать и обходить препятствия.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen2




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Описание
Робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen2 оборудован контейнером для сбора пыли объемом 0.47 л. Основная силиконовая щетка имеет разборную конструкцию для легкой очистки. Через приложение Dreamehome или голосового помощника можно выбрать день уборки, зонировать помещение, ограничить передвижение по конкретным участкам. Dreame L10s Pro Gen2 оснащен аккумулятором, энергии которого достаточно для 155 мин непрерывной работы. Конструкцией предусмотрен резервуар для воды объемом 0.3 л. При уборке ковровых покрытий модель автоматически увеличивает мощность всасывания. Встроенные датчики позволяют устройству распознавать и обходить препятствия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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