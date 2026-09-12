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Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680726
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Описание товара Робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen2
Робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen2 оборудован контейнером для сбора пыли объемом 0.47 л. Основная силиконовая щетка имеет разборную конструкцию для легкой очистки. Через приложение Dreamehome или голосового помощника можно выбрать день уборки, зонировать помещение, ограничить передвижение по конкретным участкам. Dreame L10s Pro Gen2 оснащен аккумулятором, энергии которого достаточно для 155 мин непрерывной работы. Конструкцией предусмотрен резервуар для воды объемом 0.3 л. При уборке ковровых покрытий модель автоматически увеличивает мощность всасывания. Встроенные датчики позволяют устройству распознавать и обходить препятствия.
Робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen2 оборудован контейнером для сбора пыли объемом 0.47 л. Основная силиконовая щетка имеет разборную конструкцию для легкой очистки. Через приложение Dreamehome или голосового помощника можно выбрать день уборки, зонировать помещение, ограничить передвижение по конкретным участкам. Dreame L10s Pro Gen2 оснащен аккумулятором, энергии которого достаточно для 155 мин непрерывной работы. Конструкцией предусмотрен резервуар для воды объемом 0.3 л. При уборке ковровых покрытий модель автоматически увеличивает мощность всасывания. Встроенные датчики позволяют устройству распознавать и обходить препятствия.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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