Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA)
Робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen2 оборудован контейнером для сбора пыли объемом 0.47 л. Основная силиконовая щетка имеет разборную конструкцию для легкой очистки. Через приложение Dreamehome или голосового помощника можно выбрать день уборки, зонировать помещение, ограничить передвижение по конкретным участкам. Dreame L10s Pro Gen2 оснащен аккумулятором, энергии которого достаточно для 155 мин непрерывной работы. Конструкцией предусмотрен резервуар для воды объемом 0.3 л. При уборке ковровых покрытий модель автоматически увеличивает мощность всасывания. Встроенные датчики позволяют устройству распознавать и обходить препятствия.
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