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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA)

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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 1
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 2
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 3
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 4
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 5
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 6
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 7
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 8
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 9
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 10
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 11
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 12
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 13
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 14
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 15
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 16
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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 18
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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
13000 Па
Емкость пылесборника
0.47 л
Кол-во насадок в комплекте
2
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
функция полотера, уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 6
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 7
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 8
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 9
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 10
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 11
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 12
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 13
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 14
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 15
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 16
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 17
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 18
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 19
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 20
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 21
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 22
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712451
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
13000 Па
Емкость пылесборника
0.47 л
Кол-во насадок в комплекте
2
Уровень шума, дБ
68
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
функция полотера, уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home
Голосовой помощник
Siri
Датчики
датчик перепада высоты, датчик края, датчик ковра, линейный лазерный датчик
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
75
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
145
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
126
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х14
Вес, кг.
5.2

Описание товара Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA)

Робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen2 оборудован контейнером для сбора пыли объемом 0.47 л. Основная силиконовая щетка имеет разборную конструкцию для легкой очистки. Через приложение Dreamehome или голосового помощника можно выбрать день уборки, зонировать помещение, ограничить передвижение по конкретным участкам. Dreame L10s Pro Gen2 оснащен аккумулятором, энергии которого достаточно для 155 мин непрерывной работы. Конструкцией предусмотрен резервуар для воды объемом 0.3 л. При уборке ковровых покрытий модель автоматически увеличивает мощность всасывания. Встроенные датчики позволяют устройству распознавать и обходить препятствия.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA)




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
13000 Па
Емкость пылесборника
0.47 л
Кол-во насадок в комплекте
2
Уровень шума, дБ
68
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
функция полотера, уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home
Голосовой помощник
Siri
Датчики
датчик перепада высоты, датчик края, датчик ковра, линейный лазерный датчик
Развернуть
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
75
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
145
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
126
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen2 оборудован контейнером для сбора пыли объемом 0.47 л. Основная силиконовая щетка имеет разборную конструкцию для легкой очистки. Через приложение Dreamehome или голосового помощника можно выбрать день уборки, зонировать помещение, ограничить передвижение по конкретным участкам. Dreame L10s Pro Gen2 оснащен аккумулятором, энергии которого достаточно для 155 мин непрерывной работы. Конструкцией предусмотрен резервуар для воды объемом 0.3 л. При уборке ковровых покрытий модель автоматически увеличивает мощность всасывания. Встроенные датчики позволяют устройству распознавать и обходить препятствия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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