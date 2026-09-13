Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black
Роботы-пылесосы Dreame представляют собой высокотехнологичные устройства, которые упрощают процесс уборки вашего дома. Эти модели оснащены мощным аккумулятором емкостью 5200 мА·ч, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Тип аккумулятора — Li-Ion, что гарантирует надежность и долгий срок службы. Ширина робота составляет 350 мм, что позволяет ему с легкостью маневрировать в ограниченном пространстве и проникать в труднодоступные места. В комплекте поставляется одна насадка, идеально подходящая для выполнения повседневной уборки. Время зарядки составляет 360 минут, что позволяет роботу быть полностью готовым к эксплуатации в течение нескольких часов. С роботом-пылесосом Dreame уборка становится менее утомительной и более эффективной, благодаря чему вы можете посвятить больше времени и внимания важным делам и отдыху.
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